2.193 ca cấp cứu do đánh nhau sau 4 ngày nghỉ Tết trong cả nước

Cả nước ghi nhận 2.193 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau (chiếm 2,1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện), trong đó có 849 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 8 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về tình hình khám, chữa bệnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế trên toàn quốc, trong 4 ngày nghỉ Tết, tính từ 7h ngày 31-1 (29 Tết) đến 7h ngày 3-2 (mùng 3 Tết), đã có 17.345 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông và 287 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ.

Trong tổng số ca khám, cấp cứu chung, có 17.345 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (chiếm 12,9%), trong đó có 5.045 trường hợp phải nhập viện điều trị. So với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021, số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm 15%; số trường hợp nhập viện điều trị giảm 24,6%.

Ngoài ra, tại các cơ sở y tế, đã có 159 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 19 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.

Riêng về tai nạn sinh hoạt, lao động, trong 4 ngày nghỉ Tết, có tổng cộng 9.898 trường hợp khám, cấp cứu (chiếm 9,1% trong tổng số khám, cấp cứu của bệnh viện), trong đó có 23 trường hợp tử vong.

Cũng trong 4 ngày nghỉ Tết, đã ghi nhận 287 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 12 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021 nhưng không có ca tử vong.

Ngoài ra, cả nước ghi nhận 2.193 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau (chiếm 2,1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện), trong đó có 849 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 8 trường hợp tử vong.

Về các ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, tính đến ngày mùng 3 Tết, đã ghi nhận 52 trường hợp (giảm 61,8% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021), trong đó, có 45 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu, bia (giảm 55,4% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021). Tuy nhiên, trong 4 ngày Tết, chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm nào.

