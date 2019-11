Gạo Việt đặc biệt ngon nhưng rẻ nhất thế giới

Gạo ngon nhất thế giới Ngày 12-11 vừa qua, gạo VN đã giành giải gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi Gạo ngon thế giới (World’s Best Rice), do The Rice Trader tổ chức tại Philippines. Theo đó, giống ST24, ST25 được Hiệp hội Lương thực VN tuyển chọn dự thi quốc tế, cả hai cùng lọt vào tốp đầu thế giới và ban giám khảo chọn ST25 để trao giải nhất. Hiện nay loại gạo này đang tạo sức hút mạnh tại thị trường trong nước với giá 30.000-35.000 đồng/kg. Biến gạo thành dược phẩm, thực phẩm chức năng Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng VN đang tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo theo hướng ưu tiên đầu tư một số loại giống để nâng cao giá trị hạt gạo, phù hợp với nhu cầu thị trường. “Lúa gạo sẽ không chỉ là mặt hàng bán bình thường mà trở thành dược phẩm, thực phẩm chức năng” - ông Cường nói. Ông dẫn chứng, hiện nay sản phẩm dầu cám gạo đem lại giá trị cao hơn sản lượng gạo tự nhiên. Nhiều doanh nghiệp cùng nông dân ở ĐBSCL đã đầu tư vào lĩnh vực này. Ở Quảng Trị vừa qua đã xây dựng mô hình 600 ha lúa gạo hữu cơ, mục đích là phát triển những gì tinh túy nhất của hạt gạo. “Đây là hướng đi đúng” - ông Cường nhận định.