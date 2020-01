Thành Long vung tiền làm xe mạ vàng, trực thăng cho phim điện ảnh sắp ra mắt

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 16:43 PM (GMT+7)

Khán giả đã có dịp “lóa mắt” với sự đầu tư hoành tráng trong dự án điện ảnh mới của "vua Kungfu" Thành Long.

Thành Long tái hợp với đạo diễn "Kungfu Yoga" trong dự án Cấp Tiên Phong cùng nam thần Dương Dương, Chu Chính Đình. Trước đó, ngôi sao võ thuật đã từng cộng tác với đạo diễn Đường Quý Lễ (Stanley Tong) qua nhiều bộ phim như Rumble in the Bronx năm 1995 và The Myth (Thần thoại) năm 2005, 12 Con Giáp năm 2010

Mới đây, đoàn làm phim Cấp Tiên Phong cũng đã tung poster chính thức của bộ phim, và hé lộ nhiều phân cảnh hoành tráng. Phim sẽ chính thức công chiếu vào mùng Một Tết năm 2020, nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả.

Poster chính thức của bộ phim với dàn tiểu sinh đầy sức hút và nam diễn viên gạo cội Thành Long.

Cấp Tiên Phong kể về một công ty bảo an quốc tế trong quá trình bảo vệ an toàn cho thương nhân Thái Quốc Lập và con gái của ông là Fareeda, đã dũng cảm chiến đấu chống lại tổ chức lính đánh thuê khét tiếng Bắc cực lang để giải cứu con tin, ngăn chặn âm mưu khủng bố.

Là bộ phim phiêu lưu, hành động duy nhất trong dịp Tết lần này, Cấp Tiên Phong đã được ghi hình ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới, từ London, Dubai đến Trung Đông, châu Phi.

Khán giả có dịp “lóa mắt” với sự đầu tư hoành tráng của bộ phim, khi có cả xe hơi mạ vàng, trực thăng,…

Sau một năm 2019 không suôn sẻ, với hàng loạt bộ phim thất bại, Thành Long trở lại với dự án điện ảnh được đầu tư công phu đầu năm 2020. Nam diễn viên đã tiết lộ nhiều tình tiết hành động trong bộ phim, cũng như những sự cố trong lúc ghi hình: “Chấn thương trong quá trình quay phim là điều không thể tránh khỏi. Tôi xem những vết thương đó như niềm tự hào của chính bản thân khi không ngừng nỗ lực, để mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh vô cùng thực”.

Bộ phim với những phân cảnh hành động mạo hiểm

Thậm chí, Thành Long còn gặp phải một tai nạn nguy hiểm khi tham gia quay phim. “Một khi đã ở trong tay của đạo diễn Đường thì bạn bắt buộc phải giành giật lấy sự sống thôi. Không phải chuyện đơn giản đâu”, ngôi sao 65 tuổi hài hước chia sẻ. Theo Thành Long, trong khi đang quay một cảnh hành động với môtô nước, ông đã bị ngã xuống biển và mắc kẹt sau một tảng đá, dẫn đến suýt bị chết đuối.

Còn với nam diễn viên Dương Dương, anh cho biết khi chứng kiến được sự nghiêm túc và tâm huyết của đàn anh, bản thân anh chàng cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân và cố gắng hơn nữa để hoàn thành thật tốt những cảnh quay hành động trong phim, với mong muốn đem lại cho khán giả một bộ phim đúng chuẩn bom tấn, hành động.

Nam thần Dương Dương nổi danh qua nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc, bao gồm Đạo mộ bút ký, Thiếu nữ toàn phong, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên với những vai diễn ngôn tình, soái ca ngọt ngào.

Chu Chính Đình - một trong những thí sinh nổi bật của Idol Producer và là thành viên của nhóm nhạc NINE PERCENT .

Cấp Tiên Phong sẽ chính thức ra rạp vào dịp đầu năm nay. Hy vọng với sự nghiêm túc và tâm huyết của dàn diễn viên, cùng những pha hành động mãn nhãn, bộ phim sẽ đạt được doanh thu phòng vé cao và trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh đáng mong chờ trong dịp Tết này.

