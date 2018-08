Bộ Công an: Xóa bỏ 6 tổng cục, tổng cục trưởng làm gì?

Thứ Tư, ngày 08/08/2018 16:01 PM (GMT+7)

Thực hiện theo Nghị định mới của Chính phủ, Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục, vậy các tổng cục trưởng những tổng cục xóa bỏ sẽ ra sao?

Thực hiện theo Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an từ ngày 6-8, Bộ Công an sẽ không còn cấp tổng cục

1Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 1

2Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 12

Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, y tế trong công an nhân dân.

3Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 2

Theo Nghị định của Chính phủ, sau khi thực hiện Nghị định 01, Bộ Công an có một số cục mới trên cơ sở sáp nhập, sắp xếp lại, cũng như được giữ nguyên như: Cục đối ngoại; Cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Cục khoa học chiến lược và lịch sử;

Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Cục tổ chức cán bộ; Cục công tác đảng; Cục công tác chính trị; Cục truyền thông công an nhân dân; Cục an ninh điều tra; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cục cảnh sát kinh tế; Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn; Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội; Cục CSGT; Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng và phòng chống buôn lậu… Ngoài ra còn có các đơn vị nghiệp vụ của các lực lượng trong an ninh, tình báo, cảnh sát; các học viện, trường công an nhân dân hoặc tổ chức khác của lực lượng.

4Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 3

So với bộ máy cũ, mô hình bộ máy Bộ Công an sẽ giảm 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập cảnh sát PCCC giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Theo mô hình tổ chức này, Bộ Công an sẽ giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc bộ, công an tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an quận, huyện; đồng thời xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, bộ thí điểm công an xã chính quy tại một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan sẽ triển khai toàn quốc.

5Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 4

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết theo Nghị định 01, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi. Tổ chức bộ máy được xây dựng chuyên sâu theo hướng "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

6Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 5

7Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 6

8Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục - Ảnh minh họa 7

Về việc sắp xếp nhân sự, Thiếu tướng Quang cho hay các cán bộ của các tổng cục vẫn làm công việc cũ, đúng theo chức năng, nhiệm vụ. "Một số tổng cục trưởng sẽ xuống làm cục trưởng, còn một số cục trưởng sẽ tăng cường xuống địa phương"- Thiếu tướng Quang nói.