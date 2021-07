Sốc đoàn Guinea bỏ cuộc trước khai mạc Olympic, sự thật không phải do Covid-19?

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 10:38 AM (GMT+7)

(Tin Olympic) 1 ngày trước lễ khai mạc Olympic Tokyo 2021 đã có một đoàn thể thao tự ý rút lui.

Olympic đã có một đoàn thể thao mới nhất tự ý rút lui trong bối cảnh Covid-19 đang bao trùm sự kiện và là nỗi lo lắng lớn nhất của tất cả những người liên quan. Đoàn thể thao của Guinea đã rút khỏi Olympic chỉ 1 ngày trước khi đại hội khai mạc.

Guinea lần đầu tiên bỏ dự Olympic kể từ năm 1976

Quốc gia 12 triệu dân này đã lên kế hoạch gửi đoàn 5 VĐV tới dự Olympic để thi đấu ở 4 môn thể thao. Kể từ Olympic Moscow năm 1980 cho đến nay Guinea đã luôn đều đặn dự Olympic, họ ban đầu cũng định đưa đoàn tới Tokyo.

Theo kế hoạch, các VĐV của Guinea sẽ thi đấu tại vòng loại bơi ngửa 100m nữ, môn judo hạng cân 73 kg, vòng loại bơi tự do nam 50m, vòng loại bơi tự do nữ 100m và môn đấu vật nữ thể loại tự do ở hạng cân 57 kg.

Nội dung thi đấu đầu tiên của đoàn tới Chủ nhật này mới diễn ra, nhưng đoàn Guinea đã quyết định không đi, mặc dù họ có đủ thời gian để chuẩn bị. Theo Bộ trưởng Bộ thể thao Guinea ông Sanoussy Bantama, Covid-19 là lý do chính khiến đoàn này quyết định rút lui.

“Do sự lây lan của các biến thể Covid-19, chính phủ chúng tôi lo lắng về việc bảo vệ sức khỏe cho các VĐV nên rất lấy làm tiếc khi phải từ bỏ khả năng tham dự Olympic”, bức thư của ông Bantama gửi Hội đồng Olympic quốc tế có đoạn.

5 VĐV của đoàn thể thao Guinea được dự Olympic

Tuy nhiên theo các nguồn tin từ truyền thông ở nước này, lý do chính của đoàn Guinea thực ra là thiếu tiền. Bộ thể thao Guinea được cho là không đủ ngân sách để chi cho 5 VĐV tới Tokyo do ngân sách của bộ đã bị cắt giảm mạnh, tiền của chính phủ được dồn cho các nỗ lực tập trung dập dịch Covid-19 trong nước. Quốc gia này hiện đang thiếu vaccine trầm trọng mặc dù đã nhận một số vaccine từ UAE.

Trước đoàn Guinea, đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố không dự Olympic hồi tháng 4 vì lo lắng tình hình dịch. Trong ngày hôm qua 21/7, đã có thêm 2 VĐV bị phát hiện dương tính với virus là kình ngư người Nga Ilya Borodin, và một VĐV bóng chuyền chưa rõ danh tính người Mỹ.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/soc-doan-guinea-bo-cuoc-truoc-khai-mac-olympic-su-that-khong-phai-do-covid-19-c28a11546.html