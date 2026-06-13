Thói quen nguy hại đặt tay lên cần số xe số sàn có ảnh hưởng gì tới hộp số ô tô?

Tại sao không nên giữ thói quen đặt tay lên cần số?

Cần số trên hộp số sàn được kết nối với một cơ cấu phức tạp gồm nhiều bộ phận chuyển động, giúp thay đổi số mỗi khi bạn di chuyển cần số từ vị trí này sang vị trí khác sau khi đã nhả ly hợp. Áp lực liên tục của tay bạn đặt lên cần số có thể làm tăng đáng kể sự mài mòn các bộ phận khác nhau của hộp số, vốn chỉ nên chịu áp lực tức thời khi bạn chuyển số lên hoặc xuống.

Các bộ phận này bao gồm các chi tiết như càng gạt số và vòng xoay của khớp ly hợp... Nhưng bằng cách đặt tay lên cần số, bạn có thể gây ra sự mài mòn nghiêm trọng cho vòng xoay của khớp ly hợp hoặc thậm chí làm gãy một trong các càng gạt số trong hộp số.

Việc để tay lên cần số sẽ khiến hộp số của xe bạn bị ảnh hưởng

Thay vì đặt tay lên cần số, hãy giữ cả hai tay trên vô lăng và chỉ với tay đến cần số khi cần chuyển số. Chuyển số xong, hãy đặt tay trở lại vô lăng. Hộp số của bạn sẽ cảm ơn bạn bằng cách bền hơn.

Một lý do rất quan trọng khác để không đặt tay lên cần số tay là vì sự an toàn. Việc đặt cả hai tay lên vô lăng có nghĩa là bạn đã sẵn sàng xử lý bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh khi lái xe. Việc luôn giữ hai tay trên vô lăng cũng giúp bạn hoàn toàn sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ hay khẩn cấp, cho dù đó là việc đánh lái tránh chướng ngại vật hay chỉ đơn giản là dừng xe nhanh chóng và an toàn. Bạn cần nhớ rằng, về vị trí đặt tay trên vô lăng, "9 và 3" là quy tắc mới thay thế cho "10 và 2" .

Thay vì đặt tay lên cần số, bạn hay để cả hai tay lên vô lăng giúp tăng sự an toàn

Tác hại đối với hộp số và an toàn giao thông khi lái xe

Tóm lại, có hai lý do quan trọng để giữ chặt cả hai tay trên vô lăng của xe số sàn. Thứ nhất là để ngăn ngừa sự hao mòn quá mức các bộ phận khác nhau của hộp số, điều này cuối cùng có thể dẫn đến một công việc sửa chữa tốn kém.

Mối quan tâm khác là duy trì mức độ an toàn cao nhất khi lái xe, điều này có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc tránh tai nạn và xảy ra tai nạn, với khả năng gây thương tích hoặc thậm chí tệ hơn cho những người trong xe của bạn, cũng như người đi bộ, người đi xe đạp và những người tham gia giao thông khác.