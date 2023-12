Đây là mẫu xe đặc biệt hộ tống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Cách đây ít ngày trên các hội nhóm mạng xã hội xuất hiện một chiếc xe ngụy trang khá kín đáo và luôn có lực lượng bảo vệ đi kèm nhưng nhanh chóng được nhận ra đây là chiếc xe không thuộc dạng bình thường mà chỉ giới lãnh đạo Trung Quốc mới có thể sử dụng.

Cụ thể chiếc xe được cộng đồng mạng bắt gặp không phải là mẫu xe mới nào sắp được ra mắt hay thử nghiệm mà ngược lại có kích thước rất to và nhanh chóng được suy đoán là chiếc Hongqi N701 dùng để đưa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi sang thăm chính thức Việt Nam.

Theo đồn đoán, việc mẫu xe này xuất hiện nhằm để diễn tập trước các tình huống di chuyển và phục vụ cho múc đích an ninh. Việc các nguyên thủ mang xe riêng sang nước sở tại không phải là chuyện hiếm đặc biệt là những quốc gia lớn có tầm ảnh hưởng cao như Mỹ, Nga, Trung Quốc,….

Về chiếc Hongqi N701 thì đây mẫu xe riêng của Chủ tịch Trung Quốc, trước đó là hai biến thể Hongqi L5 và Hongqi N501. Theo lịch sử thì Hongqi đã có những mẫu xe chuyên chở các nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 1958 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của nước này.

Hongqi N701 xuất hiện lần đầu chính thức công khai vào khoảng tháng 7/2022 trong chuyến thăm Hong Kong của ông Tập Cận Bình. Thực chất Hongqi N701 được phát triển trên nền tảng của dòng xe thương mại Hongqi H9.

Vì được sản xuất với số lượng hạn chế và chỉ dành cho một tệp khách duy nhất thế nên các thông số chi tiết về mẫu xe này hoàn toàn được giấu kín. Về bản thương mại thì Hongqi H9 thì xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt: 5.137 x 1.904 x 1.493 mm, trục cơ sở 3.060 mm, phiên bản N701 cũng lớn hơn đáng kể.

Hongqi N701 và Hongqi H9 có khá nhiều nét tương đồng trong thiết kế như lưới tản nhiệt cỡ lớn được đặt thẳng đứng, nắp ca-pô có biểu tượng lá cờ đỏ, bên hông xe gây chú ý với bộ mâm màu bạc kích thước 21 inch, huy hiệu cờ đỏ cũng được tìm thấy ngay phía sau bánh trước.

Xét về an toàn thì Hongqi N701 có hàng loạt trang bị cao nhất để bảo vệ nguyên thủ nếu không may xảy ra tấn công và các thông tin về trang bị này vẫn là ẩn số. Do đó có thể phán đoán mẫu xe này đi kèn những bảo hộ cơ bản như kính chống đạn, thân xe bọc thép siêu cứng, vỏ xe được chế tạo đặc biệt có thể vận hành ngay cả khi gặp sự cố.

Dù chưa có thông tin chính xác nhưng khả năng cao Hongqi N701 sẽ sử dụng động cơ V8 hoặc V12 công suất không dưới 350 mã lực để đảm bảo hiệu suất vận hành cho mẫu xe đặc biệt này khi phải tải thêm rất nhiều trang bị an toàn để bảo vệ người ngồi trong xe.

Trước đó, các đời tổng thống Mỹ cũng đã ghé thăm Việt Nam và mang theo hai mẫu xe The Best từng gây không ít lần xôn xao. Về thương hiệu Hongqi, thì cũng đã gia nhập thị trường Việt với hai mẫu xe sedan gồm H9 và E-HS9 với mức giá bán từ 1.508 tỷ đồng đến 2,768 tỷ đồng.

