Đại lý ô tô lo không kịp giao xe cho khách trước Tết vì đăng kiểm quá tải

Tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm quá tải dù hoạt động hết công suất đang diễn ra tại nhiều nơi, khiến việc kiểm định phương tiện của người dân vô cùng khó khăn, vất vả. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới những người đang sử dụng ô tô mà còn cả những người sắp sở hữu xe cũng như việc kinh doanh của đại lý.

Nhiều đại lý ô tô mới lo lắng vì đăng kiểm ùn tắc sẽ chậm giao xe cho khách

Trao đổi với PV Xe Giao thông, giám đốc một đại lý ô tô trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) cho biết, việc đăng kiểm quá tải ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, chậm trễ trong việc giao xe cho khách. Sở dĩ có tình trạng này bởi trước đây, hầu hết mọi thủ tục từ đăng ký, đăng kiểm nhân viên đại lý đều thực hiện, giúp khách tiết kiệm thời gian, công sức trong việc lăn bánh ô tô mới.

“Trước đây một ngày, một nhân viên có thể đăng kiểm từ 2 – 3 xe song nay do tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội tạm dừng hoạt động, các trung tâm còn lại quá tải khiến việc đăng kiểm xe mới rất khó khăn. Một nhân viên thậm chí hiện nay phải mất tới 2 ngày may ra mới có thể đăng kiểm được một xe mới. Chờ từ tối hôm trước may ra chiều hôm sau mới đăng kiểm được một xe”, vị giám đốc nói thêm.

Vị giám đốc bày tỏ mong muốn cơ quan quản lý cần sớm có biện pháp phù hợp để giúp kéo giảm tình trạng quá tải, ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm để người dân có thể làm thủ tục đăng kiểm nhanh chóng, thuận lợi như trước.

Trưởng phòng kinh doanh tại một đại lý Ford ở Hà Nội cũng cho biết, đang rất lo lắng không kịp giao xe cho khách đúng hẹn. Thậm chí, có xe bán ra hẹn khách hoàn tất thủ tục, nhận xe vào 28 Tết Âm lịch song đến giờ, với tình trạng đăng kiểm quá tải như hiện nay rất có thể sẽ không kịp.

“Việc miễn đăng kiểm cho xe mới chỉ đang được đề xuất, chưa thực hiện nên hiện dù xe mới đăng kiểm nhanh song vẫn phải chờ, xếp hàng xe đã qua sử dụng đăng kiểm định kỳ, mất nhiều thời gian hơn. Tôi cũng mong đề xuất này sớm đi vào thực hiện. Giờ phải tìm cách đi đăng kiểm xe ở các trung tâm ở ngoại thành Hà Nội, hoặc thậm chí đi tỉnh lân cận may ra mới có thể sớm giao xe cho khách được. Cuối năm đông khách mà nhân viên mất thời gian đi đăng kiểm khiến tình hình kinh doanh cũng ảnh hưởng”, vị trưởng phòng bảy tỏ.

Vị trưởng phòng này cũng cho biết, khả năng không kịp đăng kiểm cũng sẽ phải tính đến phương án làm đăng ký tạm cho khách để có thể lưu thông nếu được.

Theo thông tin của PV, hiện các trung tâm đăng kiểm ở một vài tỉnh lân cận Hà Nội cũng có lượng xe tới tăng đột biến. Như tại trung tâm 89-05D, 89-04D ở Hưng Yên, lượng phương tiện tới kiểm định những ngày gần đây tăng mạnh so với trước. Lượng phương tiện phần lớn từ Hà Nội sang để đăng kiểm. Các trung tâm phải tăng giờ làm để phục vụ nhu cầu lớn.

Trung tâm đăng kiểm 89-05D ở Hưng Yên có rất nhiều xe từ Hà Nội sang đăng kiểm

Đề xuất mở lại một số trung tâm đăng kiểm

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, hoạt động đăng kiểm hiện nay đang gặp nhiều khó khăn thách thức, các trung tâm đăng kiểm phải căng mình phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân về kiểm định xe, tăng ca, làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ. Tuy nhiên, tình trạng người dân xếp hàng chờ đợi vẫn xảy ra khiến Cục Đăng kiểm VN rất trăn trở.

Để tháo gỡ tình trạng ùn tắc, bên cạnh những giải pháp tình thế, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị cho phép mở lại các trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa vì vi phạm pháp luật.

“Theo quy định các trung tâm hiện là đối tượng trong vụ án thì không thể hoạt động được. Tuy nhiên, các đơn vị vi phạm là con người chứ không phải là cơ sở vật chất nên chỉ cần xử lý cá nhân, tập thể vi phạm theo pháp luật, còn cơ sở vật chất cho phép hoạt động để giải quyết cho nhu cầu đăng kiểm của người dân”, ông An nói và cho biết, Cục Đăng kiểm VN đã lên danh sách rà soát lại hệ thống đăng kiểm viên, chuẩn bị máy tính để điều động tới các trung tâm đăng kiểm này nhằm tái hoạt động trở lại, hướng tới mục tiêu số 1 vì dân phục vụ.

Không chỉ có các trung tâm đăng kiểm của Cục Đăng kiểm VN, nếu nhu cầu của người dân cần nhiều hơn, Cục sẽ xin ý kiến trưng dụng lại các trung tâm tư nhân để tái hoạt động.

Để tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN nhấn mạnh: "Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất và đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT khi đi kiểm định. Tránh trường hợp khi kiểm định gặp nội dung không đạt, phải kiểm định nhiều lần vừa mất thời gian, lại gây quá tải, ách tắc tại các đơn vị đăng kiểm.

Cùng với đó, khuyến khích chủ phương tiện chủ động xem thời hạn kiểm định xe, tiện đường về quê, đi công tác, du lịch, có thể đưa xe vào bất kỳ trung tâm đăng kiểm ở bất kỳ địa phương nào dọc đường để đăng kiểm xe, giảm tải cho các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM.

Đồng thời, chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ (thứ 7 và chủ nhật) để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân nhưng vẫn phải đảm bảo quyền lợi của các đăng kiểm viên; Xem xét thời hạn đăng kiểm xe của các phương tiện có nhu cầu thực hiện kiểm định, ưu tiên kiểm định cho các xe sắp hết hạn từ 1 tuần đổ lại. Đối với các phương tiện vẫn còn nhiều thời hạn đăng kiểm (từ 2 tuần đến 1 tháng) khuyến khích chủ xe chờ gần đến hạn đăng kiểm đưa xe đi kiểm định, tránh cảnh ùn tắc và phải chờ đợi lâu.

