"Thiên thần Thụy Điển" mới sinh con đã đẹp mỹ miều trong shoot hình thời trang

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 09:31 AM (GMT+7)

Người đẹp sinh năm 1988 nhanh chóng trở lại với công việc chỉ vài tháng sau khi sinh nở.

Một trong những hoot hình nội y mới của người mẫu Elsa Hosk.

Bộ đồ cô mặc có thiết kế bắt mắt với kiểu dáng cầu kỳ tôn vẻ nữ tính.

Áo ngực khẽ ôm nhẹ nhàng, không phải dạng khung sắt dễ gây cảm giác gò bó.

Elsa Hosk sinh năm 1988 tại Stockholm, Thụy Điển. Nhắc đến sự nghiệp của cô không thể không đề tập đến Victoria's Secret. "Thiên thần nội y" này là người vinh dự diện bộ Fantasy Bra trị giá 1 triệu USD trong đêm diễn năm 2018.

Mới đây, người mẫu Elsa Hosk có đăng tải một số hình ảnh diện nội y mới trên trang cá nhân. Mới sinh con vài tháng nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với công việc. Thiết kế nội y người đẹp diện gây ấn tượng vì kiểu dáng cầu kỳ với những đường xếp ly đầy duyên dáng.

Người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn mẫu dù mới sinh con vào tháng 2.

Elsa Hosk là "thiên thần nội y" có tiếng của Victoria's Secret.

Điểm gợi cảm của bộ phục trang được tạo nên nhờ kiểu vải xuyên thấu cùng chi tiết khoét hông cao của quần nhỏ. Ngoài ra, Elsa Hosk còn sử dụng thêm tất đùi để tăng thêm vẻ ngoài quyến rũ.

Được biết đây là những thiết kế nằm trong bộ sưu tập Fall 21 phiên bản giới hạn của For Love and Lemons for Victoria's Secret. Đây là dòng sản phẩm hợp tác giữa hai thương hiệu. For Love and Lemons được Gillian Rose Kern thành lập vào năm 2011.

Đây là dòng sản phẩm hợp tác giữa For Love and Lemons với Victoria's Secret.

Kích cỡ của các thiết kế nội y được trải dài từ XXS đến XL.

Nhận thấy khả năng có hạn trong việc tạo ra các thiết kế nội y. Thương hiệu này đã hợp tác với "đế chế nội y" Victoria's Secret nhằm nâng cao tiềm lực, mở rộng việc sản xuất nội y, tạo ra sản phẩm chất lượng nhưng giá thành phải chăng.

Và Elsa Hosk là người mẫu được "chọn mặt gửi vàng" quảng bá bộ sưu tập mới này. Một điểm thú vị khác là những shoot hình trên được chụp tại nhà của Elsa Hosk. Mặc dù không được đầu tư về bối cảnh nhưng những tấm ảnh trên vẫn vô cùng thời thượng và hợp mốt.

Bộ nội y Elsa Hosk diện mang hơi hướng cổ điển với tất đùi gắn cùng nội y.

Chất liệu ren và vải xuyên thấu được sử dụng phổ biến.

Trang phục được tạo điểm nhấn bởi họa tiết hoa mang màu sắc tươi sáng.

Với những chiếc quần có thiết kế dạng dây cần cẩn thận khi mặc để tránh sự cố.

Nguồn: http://danviet.vn/thien-than-thuy-dien-moi-sinh-con-da-dep-my-mieu-trong-shoot-hinh-thoi-trang-5...Nguồn: http://danviet.vn/thien-than-thuy-dien-moi-sinh-con-da-dep-my-mieu-trong-shoot-hinh-thoi-trang-5020212889321662.htm