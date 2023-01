Cháu trai ca sĩ Ngọc Sơn nổi bật khi làm người mẫu nhí

Nguyễn Đức Phong Thiên từng ghi dấu ấn trên nhiều sàn diễn thời trang như Vietnam International Fashion Week 2022, Luxury Brand Global Fashion Week và 2 mùa Thailand Fashion Week. Ngoài ra, Phong Thiên còn ca hát, diễn xuất MV của Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường... phim ảnh và đảm nhận vai trò MC.

Nguyễn Đức Phong Thiên từng vượt qua 200 thí sinh vòng sơ khảo và 35 thí sinh tại nhà chung để trở thành Quán quân mùa đầu tiên của So You Think You Can Model 2022. Phong Thiên cũng được biết đến là cháu trai của danh ca Ngọc Sơn, được nam ca sĩ đỡ đầu trên con đường phát triển nghệ thuật.

Mới đây, mẫu nhí Nguyễn Đức Phong Thiên đã chính thức trở thành đại diện hình ảnh của Vietnam International Fashion Tour 2023. Đây là chuỗi show diễn nhằm quảng bá văn hóa, thời trang, du lịch Việt Nam. Nguyễn Đức Phong Thiên sẽ đảm nhận vị trí mở màn cho Vietnam International Fashion Tour 2023.

Vietnam International Fashion Tour 2023 sẽ diễn ra hai mùa: Xuân hè và Thu đông tại Hà Nội với sự góp mặt của các nhà mốt hàng đầu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, NTK Đắc Ngọc sẽ đảm nhận vị trí mở màn và cũng là đại diện duy nhất của thời trang trẻ em Việt Nam tại tour diễn thời trang này.

Vietnam International Fashion Tour 2023 là nơi khán giả được chiêm ngưỡng diện mạo và cảm nhận guồng quay mạnh mẽ của xu hướng thời trang thế giới. Bên cạnh đó, sự kiện mang sứ mệnh lan tỏa hình ảnh đất nước con người Việt Nam với công chúng quốc tế thông qua các câu chuyện thời trang.

