Bella Hadid diễn mật độ dày đặc ở New York Fashion Week

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 09:17 AM (GMT+7)

Bella Hadid liên tiếp trình diễn cho nhiều thương hiệu khác nhau trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York.

New York Fashion Week là tuần lễ thời trang được nhiều người mong đợi.

Cùng với Paris Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week là một trong bốn tuần lễ thời trang uy tín và có tiếng trên thế giới. Sự kiện này bắt đầu được tổ chức từ năm 1943 bởi Eleanor Lambert - người có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền thời trang Hoa Kỳ. Bà cũng là người đứng sau Hội đồng các nhà thiết kế Mỹ, Met Gala hay International Best Dressed List.

New York Fashion Week thường được tổ chức vào tháng 2 và tháng 9 hàng năm. Hiện tại, tuần lễ tháng 2 đang diễn ra và nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới cũng như các tín đồ thời trang. Đặc biệt, cô nàng hot girl Hollywood có tỉ lệ gương mặt vàng - Bella Hadid thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện với mật độ dày đặc trên sàn diễn của nhiều thương hiệu khác nhau.

Tom Ford

Buổi trình diễn của thương hiệu Tom Ford trong khuôn khổ New York Fashion Week được diễn ra tại Los Angeles với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như Jennifer Lopez, Renée Zellweger, Miley Cyrus,... Bella Hadid xuất hiện với bộ trang phục xuyên thấu ấn tượng dáng xẻ đùi.

Gần kết thúc chương trình, Bella Hadid trình diễn bộ trang phục thoải mái hơn với sự kết hợp giữa áo khoét nách phối cùng chân váy hoa và đôi boots cao cổ họa tiết da báo màu xanh.

Brandon Maxwell

Thiết kế của Brandon Maxwell thiên về các gam màu trung tính. Những chiếc quần da, biker jacket, áo khoác lông, váy da lộn,... tưởng chừng đã quen thuộc được biến tấu vừa hiện đại lại không kém phần xa hoa và đầy tính thời trang cao cấp.

Bella Hadid diện nội y đen khoác ngoài áo vest, kết hợp với quần cạp cao dáng suông ánh bạc. Trong một thiết kế khác, Bella Hadid mặc chiếc váy màu đen với phần thân áo may bằng vải co dãn, thân váy may bằng vải voan nhẹ nhàng và có độ bồng.

Oscar de la Renta

Những trang phục của Oscar de la Renta đầy màu sắc dành riêng cho những bữa tiệc, cuộc hẹn buổi tối. Nhà thiết kế đã làm mới những món đồ quen thuộc như áo khoác dạ, áo vest, váy cúp ngực,... Bella Hadid mở màn buổi diễn trong bộ trang phục gồm hai sắc tương phản nóng - lạnh.

Kết màn, người đẹp mặc chiếc váy đỏ dáng ngắn trên đầu gối bằng nhung, kết hợp với một chiếc áo khoác lông có mũ cùng tone màu nổi. Đi cùng trang phục, Bella Hadid chọn đôi sandal quai mảnh màu đen đơn giản.

Khaite

"It girl" Hollywood mặc quần cạp cao với hoạ tiết da báo cùng với áo sơ mi. Đặc biệt. Bella Hadid chỉ đóng duy nhất một chiếc cúc và để phanh ngực táo bạo. Kết hợp với trang phục cô đeo một chiếc khăn lụa và khoác túi dáng to. Phong cách của Bella Hadid được đánh giá là phù hợp với ý tưởng mà nhà thiết kế muốn thể hiện.

Rodarte

Những thiết kế của Rodarte mang cảm hứng thiên nhiên rõ nét và đầy tính cổ điển. Những họa tiết như hoa, chấm bi xuất hiện phổ biến. Một lần nữa, Gigi Hadid lại mở màn show diễn khi xuất hiện với chiếc váy chấm bi dài quá đầu gối, đeo găng tay ren, phối cùng sandal màu đỏ - trắng và đội chiếc mũ ren đính hoa hồng.

