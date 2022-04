Vợ đại gia Hà Tĩnh khoe vòng eo sau sinh nuột nà như thời con gái

Bảo Thy tích cực khoe thành quả giảm cân sau sinh 3 tháng.

Nữ ca sĩ Bảo Thy.

Dù nổi tiếng là một mỹ nhân hàng đầu Vbiz khi sở hữu sắc vóc ấn tượng nhưng cũng như nhiều chị em sau sinh khác, Bảo Thy phải đối mặt với áp lực cân nặng. Cô đã từng chia sẻ nỗi vất vả của bà mẹ bỉm sữa trong hành trình lấy lại vóc dáng. Bảo Thy tâm sự: "Trong tháng đầu bận chăm cục cưng chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân nên Thy quên hẳn, đến lúc nhìn xuống cái bụng "như vẫn còn đây", Thy stress lắm luôn”.

Bảo Thy đã hạnh phúc chào đón quý tử vào tháng 11/2021.

Và với quyết tâm vừa cho con bú, vừa ăn uống để đảm bảo đủ sữa cho em bé nhưng vẫn về dáng nhanh, Bảo Thy đã lên kế hoạch giảm cân an toàn. Cô đã kết hợp chăm con, hút sữa và tập các bài tập yoga phù hợp. Ngoài ra, Bảo Thy còn sử dụng đai nịt bụng. Người đẹp chia sẻ: "Thy biết nhiều mẹ bỉm sữa hay thậm chí chị em chưa sinh nở béo bụng mà không dám dùng đai nịt do có thông tin trái chiều. Nhưng mình chịu khó bỏ thời gian tìm hiểu về cơ chế của nó thì không thấy có gì là nguy hại như lời đồn đâu, trái lại cực an toàn và tốt cho sống lưng nhé".

Cô đã nhanh chóng lấy lại được phong độ nhan sắc sau sinh 3 tháng.

Hiện tại quý tử nhà Bảo Thy và ông xã đại gia Hà Tĩnh đã được hơn 5 tháng và cô cũng đã dần lấy lại được vóc dáng như thời son rỗi. Cô đã tự tin khoe vòng eo thon gọn như một cách tự hào về quá trình cố gắng của bản thân vừa lan tỏa tinh thần làm đẹp đến các chị em sau sinh. “Cho phép Thy được lan tỏa tinh thần làm đẹp đến các mẹ và mong các mẹ sau sinh sẽ sớm tìm lại sự tự tin về ngoại hình của mình một cách nhanh nhất nha".

Giảm cân sau sinh là bài toán khiến nhiều mẹ bỉm sữa đau đầu. Tuy nhiên, trên thực tế giảm cân siết dáng của phụ nữ sau sinh không hề khó như bạn nghĩ, chỉ cần áp dụng đều đặn và kiên trì những mẹo nhỏ sau.

Khi so sánh 2 bức ảnh sau sinh 1 tháng và 3 tháng sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Tích cực cho con bú

Cho con bú hoặc hút sữa được xem là cách giúp mẹ giảm cân sau sinh tự nhiên. Nguyên nhân là do cho con bú và hút sữa có thể giúp mẹ đốt cháy khoảng gần 500 calo mỗi ngày. Điều này tương đương với việc cắt giảm một bữa ăn nhỏ hoặc thực hiện 45 – 60 phút tập thể dục cường độ trung bình.

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein, canxi, DHA, vitamin

Phụ nữ sau sinh nên đặt tiêu chí ăn những thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng quan trọng thay vì việc ăn bất cứ thứ gì có thể. Nên chọn các thực phẩm giàu protein (thịt nạc, thịt gà, đậu…), canxi (sữa, sữa chua, phô mai…), DHA và omega 3 (cá hồi). Cũng đừng kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất để sản sinh sữa cho con bú.

Uống nhiều nước, ngủ đủ giấc

Nước chính là cách giảm cân sau sinh vừa hiệu quả lại tiết kiệm. Uống nước không chỉ tăng cảm giác no lâu mà còn giúp cơ thể có năng lượng để đốt cháy calo và tăng tiết sữa hơn khi cho trẻ bú. Mẹ sau sinh nên cố gắng ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày, không cần trong 1 lần duy nhất.

Tập thể dục phù hợp

Đợi đến khi cơ thể đã hồi phục sau sinh, chị em có thể vận động phù hợp với các bài tập nhẹ nhàng như: đi bộ, yoga, aerobic, gập bụng… Những hãy nhớ tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi bắt đầu tập luyện bất kỳ bộ môn nào.

