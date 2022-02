"Vợ bầu của Trấn Thành" tái xuất với vẻ ngoài đầy đặn khi diện áo tắm 2 mảnh

Lan Ngọc của hiện tại được nhận xét là body cân đối, nhan sắc rực rỡ.

Hình ảnh mới của Lan Ngọc "gây bão" trên trang cá nhân.

Mới đây, nhân dịp đầu năm Ninh Dương Lan Ngọc đã “thả thính” người hâm mộ với loạt ảnh vô cùng gợi cảm khi diện áo tắm, khoe body mướt mắt. Kèm với đó là trạng thái: "Có con bé hơi đen hơi no tròn. Ngồi chơi tí đen rồi về".

Ninh Dương Lan Ngọc không còn là cái tên xa lạ với người yêu mến phim Việt, bởi cô từng tham gia rất nhiều bộ phim đình đám như: “Cua lại vợ bầu”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Gái già lắm chiêu”,... Và cũng nhiều người thắc mắc, lại sao mọi người hay gọi cô là "Vợ bầu trăm tỷ của Trấn Thành"? Bởi trong bộ phim “Cua lại vợ bầu” cùng Trấn Thành đã gây được tiếng vang lớn với doanh thu trên 100 tỷ. Cũng từ đây, khán giả yêu mến gọi cô với cái tên như vậy.

Có thể thấy, khi diện bộ áo tắm 2 mảnh, Lan Ngọc đã khoe được hình thể đầy đặn, cân đối so với trước đây. Bởi dù được đánh giá là mỹ nhân có sắc vóc nổi trội nhưng Lan Ngọc vẫn thường xuyên đối mặt với việc thay đổi cân nặng. Cụ thể, có thời điểm cô than thở tăng cân quá đà vì ăn nhiều. Có lúc, cô lại để bản thân sụt cân nghiêm trọng do bệnh đau dạ dày và làm việc cường độ cao… Nhưng thời gian gần đây, nhờ ăn uống và tập luyện điều độ, nữ diễn viên dần hồi phục, lấy lại vẻ ngoài tràn đầy sức sống.

Sau thời gian lên xuống thất thường, nhất là sụt cân vì bệnh đau dạ dày hiện tại Lan Ngọc đã tăng cân, có da có thịt hơn.

Để lấy lại được body điểm 10 đầy hấp dẫn, Lan Ngọc cô đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân sau những “bài học” đắt đỏ mà cô phải trả cho việc muốn thay đổi cân nặng nhanh chóng. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1990 này đã dành nhiều thời gian tập luyện và ăn uống khoa học thay vì sử dụng các phương pháp giảm hay tăng cân thiếu khoa học trước đây.. Các bài tập được Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cụ thể trên trang cá nhân với người hâm mộ. Theo đó, cô thường tập các động tác siết eo và nở hậu như: plank, squat... và trước mỗi lần tập luyện, các động tác khởi động toàn thân, khởi động khớp tay hay khớp chân là điều không thể thiếu.

Body nuột nà ở tuổi 32 của Lan Ngọc luôn khiến chị em ngây ngất.

Còn về ăn uống, Lan Ngọc thường uống sinh tố rau củ để cung cấp, vitamin, khoáng chất đồng thời tránh cảm giác đói, hạn chế ăn thực phẩm dầu mỡ, thức ăn nhanh. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết thêm bản thân không ăn kiêng. "Tôi không có chế độ ăn cụ thể nhưng do cơ thể không thể nạp một lúc quá nhiều nên chủ yếu sẽ chia nhỏ bữa ăn", cô nói.

Lan Ngọc từng có lúc giảm cân nặng khiến cơ thể trông gầy gò, thiếu sức sống.

Có lúc lại tăng cân quá mức.

