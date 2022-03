Nữ sinh trường top 1 Hàn Quốc: mặt "búng ra sữa", đường cong "sóng thần" đầy mê hoặc

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Jin Young là nữ sinh trường Đại học Nữ Ewha top 1 Hàn Quốc, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ sở hữu đường cong "sóng thần" mê hoặc cùng gương mặt xinh đẹp.

Jin Young là nữ sinh trường Đại học Nữ Ewha - hay còn được gọi là Đại học Nữ giới Hoa Lê, dành riêng cho nữ giới lớn nhất Hàn Quốc và cả thế giới. Cô năm nay 22 tuổi, đang theo học khoa Nghệ thuật, chuyên ngành violin. Ngoài ra, Jin Young còn là đại sứ đồ nội y và sở hữu kênh Youtube riêng có đông đảo lượng người theo dõi. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải những video chơi violin và nhận được nhiều lượt yêu thích của người hâm mộ.

Chẳng những gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn sở hữu đường cong vạn người mê. Bên cạnh những khoảnh khắc khoe body ấn tượng, Jin Young còn chia sẻ nhiều bài tập cũng như chế độ ăn uống, giữ dáng với golf và pilates.

Jin Young là nữ sinh trường Đại học Nữ Ewha top 1 Hàn Quốc, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ sở hữu đường cong "sóng thần" mê hoặc cùng gương mặt xinh đẹp.

Cô chia sẻ, do may mắn sở hữu tạng người không dễ tăng cân nên cô lựa chọn bộ môn pilates để giúp cơ thể săn chắc, xây dựng cơ và cải thiện tư thế. Tuy nhiên, pilates sẽ không có hiệu quả nhiều trong viêc giảm cân như các bài tập cardio vì nó sẽ đốt cháy ít calo hơn. Trong khi tập luyện, Jin Young sử dụng thêm thực phẩm chức năng hương vị chanh táo, có chứa nhiều polyphenol gấp 10 lần so với nước táo thông thường.

Chia sẻ về chế độ ăn uống, cô tập trung bổ sung nhiều protein có trong thịt gà, thịt nạc, trứng,...để tăng cơ giảm mỡ. Ngoài ra, thi thoảng cô còn cải thiện thực đơn bằng cách ăn nhiều thực phẩm giàu carbonhydrate. Tuy nhiên, khi cần ăn kiêng, cô sẽ giảm lượng carbonhyrate bằng cách ăn súp lơ xanh. Jin Young gợi ý 1 bữa ăn trưa, cô có thể ăn 1/2 lượng cơm gạo lứt + 1/2 lượng súp lơ xanh. Hoặc trứng chiên + súp lơ xào, đậu hũ non + cari xào. Chế độ ăn như thế này vừa giúp đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng mà vẫn giúp giảm cân hiệu quả.

Hiện tại cô đang là người mẫu nội y được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh quảng cáo.

Sở hữu gương mặt "búng ra sữa" nhưng người đẹp lại có vóc dáng cực kỳ gợi cảm, nóng bỏng.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-sinh-truong-top-1-han-quoc-mat-bung-ra-sua-duong-cong-song-than-day-me-hoac...Nguồn: http://danviet.vn/nu-sinh-truong-top-1-han-quoc-mat-bung-ra-sua-duong-cong-song-than-day-me-hoac-50202273185913513.htm