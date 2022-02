Kỳ Duyên khoe hình thể quyến rũ nhất từ trước tới nay

Kỳ Duyên đã lấy lại được body hoàn hảo sau 3 tháng miệt mài tập luyện.

Hình ảnh mới nhất của Kỳ Duyên khiến mọi người khen ngợi không ngớt lời.

Trong Vbiz, có thể nói Kỳ Duyên là người đẹp có số đo và cân nặng thay đổi thất thường nhất. Ngay trước thềm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên đã từng có cuộc lột xác ngoạn mục từ hình thể thừa cân, thiếu cân đối trở thành người có tỷ lệ cơ thể đẹp, góp phần giúp cô trở thành chủ nhân của vương miện năm đó.

Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên cũng nhiều lần đối mặt với việc tăng cân không kiểm soát. Thậm chí, có thời gian cô thường xuất hiện với vẻ ngoài mỡ màng, kém thon gọn. Trong một vài khoảnh khắc mà paparazzi ghi lại, Kỳ Duyên còn bị ví là “cô bé đô con”, “khủng long”.

Cô là minh chứng cho việc quyết tâm và có phương pháp thì sẽ mang lại hiệu quả làm đẹp cao.

Nhưng mới đây, nàng hậu gốc Nam Định đã gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô diện nội y dáng thể thao mix cùng áo phông vén cao khoe eo thon, phẳng lỳ đến mê hoặc. Cô cho biết: “Thay vì ngày nào cũng ăn bún bò thì mình chỉ ăn 1 ngày trong tuần thôi. Ăn rau nhiều dù không ngon miệng nhưng được cái khác ngon thì cũng được nhỉ?”. Ngay lập tức, cô nhận được “cơn mưa” lời khen cũng như nhiều câu hỏi bí quyết từ bạn bè và người hâm mộ.

Kỳ Duyên từng rơi vào trạng thái tăng cân không kiểm soát.

Theo người đẹp sinh năm 1996 này chia sẻ, cô đã thay đổi chế độ ăn uống khoa học kết hợp với nỗ lực rèn luyện thể thao trong hơn 3 tháng để có kết quả như hiện tại.

Về chế độ ăn, Kỳ Duyên từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô thường ăn sáng trước 9 giờ để không bị ảnh hưởng đến khẩu vị bữa trưa. Đây cũng là thời gian hợp lý để dùng bữa sáng. Bữa sáng của Kỳ Duyên gồm sữa chua Hy Lạp bổ sung protein và canxi cùng với đó là ngũ cốc có nhiều chất xơ giúp no lâu, tránh cảm giác thèm ăn vặt. Ngoài ra, Kỳ Duyên ăn thêm trái cây như táo và dâu tằm. Cùng với đó, trong thực đơn của cô còn có salad, các loại cá, ức gà. Và đặc biệt, người đẹp không ăn đêm, không ăn đồ ăn vặt.

Kỳ Duyên khá kỷ luật trong việc ăn uống và tập luyện nếu một khi đã quyết tâm giảm cân.

Người đẹp cũng nổi tiếng rất chăm chỉ tập luyện. Cô không chỉ đến phòng gym mà còn dành thời gian tự tập luyện ở nhà như: chạy bộ, đạp xe, plank, cắt kéo. Mỗi động tác được người đẹp thực hiện nhiều lần và đều đặn. Cô chia sẻ lý do giảm cân của mình: "Lý do giảm cân trong thời điểm này là vì lúc giãn cách ở nhà Duyên xem lại những hình ảnh cũ rất nhiều, từ năm 2017 đến nay. Và Duyên thấy lúc đó so với bây giờ Duyên có da có thịt hơn, có sức sống hơn. Nhưng bản thân Duyên đến thời điểm bây giờ lại muốn lấy lại vóc dáng mảnh mai so với trước đây nên Duyên quyết tâm giảm cân. Cách Duyên giảm cân ở nhà đều tự nhiên hết, không nhờ phương pháp detox nào mà chỉ thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện".

Cô chăm chỉ tập luyện với những bài tập phù hợp.

