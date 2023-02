HLV thể dục là Á hậu Hồng Kông tập môn này để nắn chân, chữa vẹo cột sống

Đặng Trác Ân sinh năm 1995. Cô từng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành thiết kế. Năm 2018, cô đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hồng Kông và giành được giải Người đẹp Ảnh. Sau đó, Đặng Trác Ân được biết đến với vai trò là nữ diễn viên, MC được TVB ký hợp đồng quản lý. Tuy nhiên, cô không có nhiều cơ hội diễn xuất, chỉ tham gia đóng vai phụ, ít đất diễn trong một số bộ phim như Come Home Love: Lo and Behold, Legal Mavericks 2020, The Ringmaster, The Runner...

Mới đây, Đặng Trác Ân đã chuyển sang làm HLV thể dục. Theo HK01 cho biết, nhận thấy khó có thể thăng tiến trong lĩnh vực diễn xuất, Trác Ân là quyết định theo học để lấy chứng nhận HLV chuyên nghiệp, đồng thời chuyển sang làm việc trong lĩnh vực mới.

Thời điểm đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2018, Đặng Trác Ân được đánh giá sở hữu nhan sắc nhỉnh hơn so với Hoa hậu.

Được biết, cách đây 5 năm, Trác Ân bị chứng vẹo cột sống nên cô đã theo tập Pilates. Sau 3 năm tập luyện, cô đăng ký khóa học chuyên nghiệp. Trác Ân cho biết, khi lựa chọn môn thể thao này, cô có mong muốn giúp cho phụ nữ được rèn luyện sức khỏe và cải thiện hình thể.

Cô cũng chia sẻ thêm, Pilates là bộ môn có tác động nhiều nhất đến phần cơ cốt lõi là các nhóm cơ bao xung quanh bụng, khung chậu bao gồm cả đùi và vùng cột sống nên cực kỳ hiệu quả cho những người bị đau thắt lưng, vẹo cột sống và có đôi chân vòng kiềng. Ngoài ra, nhiều diễn viên múa lựa chọn tập Pilates nhằm phục hồi chấn thương vì chuyển động lặp đi lặp lại trên cùng các nhóm cơ.

Đặng Trác tập Pilates 3 năm trước khi trở thành HLV chuyên nghiệp.

Pilates được nhiều người gọi là môn thể thao dành cho các minh tinh vì ngày càng có nhiều người nổi tiếng lựa chọn tập bộ môn này để giữ dáng, phục hồi chấn thương,...

Khác với Yoga, Pilates cần phải tập cùng máy tập chuyên dụng mới có thể mang đến hiệu quả tốt nhất. Không chỉ tập trung tác động lên toàn bộ cơ cốt lõi, nó còn giúp giảm cân vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh tập Pilates, Trác Ân còn kết hợp tập thêm cardio cùng chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng chất dinh dưỡng. Đây là lý do vì sao, dù sắp bước sang độ tuổi "băm", cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc dẻo dai, quyến rũ.

