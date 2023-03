"Cô vợ trưởng thôn bị cắm sừng" tiết lộ cách ăn no không lo mỡ bụng

Lily Chen được công chúng biết tới ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, MC...

Lily Chen từng thành công với vai diễn cô vợ trưởng thôn, bị chồng "cắm sừng" trong phim truyền hình "Mẹ Rơm". Khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ tảo tần, hiền dịu trên phim, Lily Chen ngoài đời theo đuổi hình ảnh nữ tính và gợi cảm.

Vì thế, cô luôn duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh để tự tin theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ. Vì công việc khá bận rộn nên phần lớn nữ diễn viên chọn giữ dáng bằng chế độ ăn khoa học.

Lily Chen cho hay: "Tôi thích tìm hiểu và áp dụng nhiều phương thức ăn khác nhau, tốt cho sức khoẻ và đúng mục tiêu duy trì vóc dáng. Việc này cần rất nhiều thời gian bởi khi áp dụng mỗi phương pháp ăn, bạn cần phải kiên trì trong một khoảng thời gian nhất định. Và, khi bản thân có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ thấy cái nào phù hợp với mình nhất".

Nữ diễn viên bộc bạch, bản thân cô từng áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn, ăn theo hình tháp ngược, mỗi bữa ăn cách nhau tối thiểu 4 tiếng đồng hồ.

Là tuýp người dễ lên cân nên Lily Chen phải áp dụng phương pháp ăn uống khoa học.

Trong thời gian ở nhà, Lily Chen sẽ tự nấu đồ ăn để chủ động trong việc tính số lượng calo nạp vào cơ thể. Cô ăn nhiều vào buổi sáng và ít dần vào buổi tối. Cô giữ thói quen ăn tối trước 20h. Ngoài ra, nếu hôm trước ăn quá nhiều thì hôm sau cô sẽ cắt giảm lượng thức ăn vào cơ thể.

Việc tích mỡ bụng có rất nhiều nguyên nhân. Theo Lily Chen, mỡ bụng được hình thành là do mỡ nội tạng, do dư thừa calo, do những thói quen không tốt như ăn quá no, ngồi nhiều, không vận động sau ăn... Biết được nguyên nhân, sẽ giúp bạn tìm ra được giải pháp cụ thể.

Vì thế, các bữa ăn của cô thường cách nhau tối thiểu 4 tiếng đồng hồ. Cô cố gắng không ngồi quá 60 phút một lần. Luôn duy trì thói quen hóp bụng để bụng không bị xổ ra, chảy xệ. Những thói quen giãn cơ, vận động nhẹ nhàng cũng là yếu tố giúp cơ thể linh hoạt hơn.

Uống nước detox để giảm mỡ nội tạng không chỉ Lily Chen áp dụng mà rất nhiều sao Việt cũng thực hiện. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích, bạn nên áp dụng detox từ 2 - 3 lần/năm. Mỡ nội tạng là loại mỡ rất khó giảm, là nguyên nhân dẫn tới nhiều loại bệnh. Vì thế, để có hình thể săn chắc, khoẻ mạnh từ sâu bên trong, da đẹp mịn màng... detox là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Loại nước detox được Lily Chen thường xuyên sử dụng là dưa chuột + chanh. Đây đều là những loại quả dễ mua, giá thành cực rẻ. Bạn chỉ cần làm sạch rồi thái lát mỏng, ngâm trong nước để tủ lạnh khoảng 6 tiếng là uống được.

Việc giữ dáng của Lily Chen có 90% phụ thuộc vào chế độ ăn, 10% là do tập luyện. Cô có hẳn một căn phòng tập gym riêng tại biệt thự hơn 30 tỷ.

