Bà mẹ 1 con hot nhất Hàn Quốc hết ở ẩn vẫn khiến triệu người trầm trồ vì điều này

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 19:26 PM (GMT+7)

Oh Taewa là bà mẹ 1 con hot nhất Hàn Quốc nhờ sở hữu hình thể gợi cảm, săn chắc, đặc biệt là cơ bụng số 11 mà bao người mơ ước.

Oh Taewa sinh năm 1989, biệt danh Otto Mom, là bà mẹ 1 con hot nhất xứ sở kim chi nhờ body săn chắc, đẹp như kẻ vẽ.

Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng hot mom Hàn Quốc tên là Oh Taehwa lại sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. Trang cá nhân của người đẹp thu hút gần 1 triệu lượt follow cùng lượng tương tác lớn từ cư dân mạng. Trên Instagram của Oh Taewa ngập tràn những hình ảnh nóng bỏng, khoe sắc vóc gợi cảm dù đã trải qua sinh nở.

Sở hữu chiều cao 1m69 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 91-58-95 (cm), bà mẹ 1 con hot nhất xứ Hàn thường xuyên chưng diện những bộ trang phục bó sát cơ thể, tôn vinh body quyến rũ. Tuy nhiên, không ít lần Oh Taewa bị dân tình chỉ trích bởi các clip nhảy sexy quá đỗi gợi cảm. Áp lực trước những bình luận tiêu cực, hot mom này đã quyết định ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian.

Mới tái xuất, hình ảnh diện bikini 2 mảnh, khoe vòng eo con kiến, không chút mỡ thừa cùng múi bụng gồ ghề, săn chắc được mỹ nhân họ Oh đăng tải trên instagram đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của netizen. Đa số fan hâm mộ của hot mom đều dành cho cô nàng nhiều lời khen ngợi bởi sắc vóc ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn xưa.

Hình ảnh mới nhất khoe múi bụng số 11, nổi sóng cuồn cuộn được người đẹp đăng tải sau thời gian "ở ẩn" nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Để duy trì hình thể thon gọn, ngoài tập luyện thể thao, Oh Taewa còn áp dụng một số bí quyết nhỏ. Chẳng hạn, cô sẽ không ngồi một chỗ quá lâu cũng không nằm ngay lập tức sau mỗi bữa ăn. Đó cũng là lý do khiến mỡ ở vùng bụng bị tích tụ lại. Thay vào đó, cô sẽ thực hiện các động tác đi lại nhẹ nhàng trong nhà hoặc trên thang bộ khoảng 30 phút để giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn. Theo một nghiên cứu của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Niket Sonpal, Mỹ cho biết: "Trọng lực là yếu tố then chốt trong hành trình thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa. Ngồi cả ngày sẽ khiến lượng calories đốt cháy ở mức tối thiểu. So với việc ngồi, đứng sẽ đốt cháy khoảng 40 calories/giờ".

Ngồi hoặc nằm quá lâu sau khi ăn là một trong những lý do khiến mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng.

Oh Taewa chọn giải pháp đi bộ nhẹ nhàng trong nhà hoặc trên thang bộ sau khi ăn để giảm mỡ bụng hiệu quả, giúp cơ thể trao đổi chất và tiêu hóa tốt hơn.

Nếu cơ bụng 6 múi là tiêu chuẩn mà phái mạnh luôn hướng đến thì cơ bụng số 11 lại khiến hội chị em, từ mẹ 1 con đến gái còn son phải mê mệt. Bên cạnh việc thực hiện động tác gập bụng, plank đều đặn, chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng trong quá trình giữ dáng, giúp cơ bụng thon thả, săn chắc. Oh Taewa nói không với đồ ăn vặt, thực phẩm có nhiều đường, đồ uống có ga, nước ép trái cây đóng hộp có chứa đường đơn fructose,...vì dễ khiến mỡ bụng tích tụ. Cô cũng ít khi đi ăn ở ngoài mà thường xuyên vào bếp tự nấu đồ ăn riêng để đảm bảo lượng dinh dưỡng được bổ sung cân bằng và đầy đủ trong mỗi bữa ăn. Đặc biệt, cô luôn chú trọng ăn nhiều thực phẩm có chất xơ đến từ các loại rau cùng sinh tố hoa quả chứa nhiều vitamin, lại có lượng calories thấp giúp điều chỉnh đường huyết và không béo bụng.

Oh Taewa là một tín đồ của bộ môn yoga, nhưng để sở hữu vòng 2 thon thả, mỗi ngày cô đều dành 45 phút để tập bụng với các bài tập plank như: plank kết hợp xoay hông, plank tư thế leo núi và gập bụng 100 cái mỗi ngày.

