Ái nữ 16 tuổi nhà Chân Tử Đan đẹp như siêu mẫu, chiều cao gây bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 06/12/2020 10:12 AM (GMT+7)

Cô con gái Chân Tế Như nhà Chân Tử Đan sở hữu thân hình và thần thái như siêu mẫu dù mới 16 tuổi.

Trang Sina ngày 05/12 đã đăng tải những hình ảnh chụp cho tạp chí thời trang trên mạng xã hội của con gái Chân Tử Đan - Chân Tế Như. Cô bé thu hút được sự chú ý lớn khi mặc jumsuit bó sát, tự tin khoe đôi chân dài thẳng tắp. Dù mới chỉ 16 tuổi, nhưng cô đã cao tới 1m73.

Từ lâu, ái nữ nhà siêu sao võ thuật đã được công chúng khen ngợi vì sở hữu vóc dáng thon gọn như người mẫu. Tế Như đang là gương mặt được nhiều nhãn hàng quan tâm mời đóng quảng cáo. Cô thi thoảng chụp hình cho tạp chí và dự sự kiện cùng cha mẹ.

