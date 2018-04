Tại sao phụ nữ cứ nhất định phải giảm cân?

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 15:40 PM (GMT+7)

Đối với phụ nữ, “béo” quả thật là một cái tội. Nếu không tin, thì hãy đọc 9 lý do dưới đây!

1. Muốn diễn được cảnh lãng mạn, là nữ chính trong câu chuyện tình của chính mình, thì cũng phải đủ tiêu chuẩn. Bạn đã thấy ai cõng 1 con voi trên lưng bao giờ chưa? Và cũng khó có chàng trai nào lại có thể kiên nhẫn yêu thương được một người mà mình không thể ôm hết vòng eo...

2. Tủ đồ lại toàn áo quần rộng thùng thình. Không phải bởi cá tính đâu, mà vì không thể nhét nổi người vào bất cứ một cái váy sexy nào!

3. Không lo giảm cân thì còn định cập nhật thời trang bà bầu đến bao giờ???

4. Những người béo sẽ nóng gấp hai, à không, gấp hai mươi lần những người bình thường! Mà mùa hè thì đang ở ngay trước mắt đây rồi!

5. Câu "vợ bé nhỏ" hình như đã bị chồng/người yêu quên mất mấy năm nay rồi…

6. Chưa từng nghe ai khen con gái béo là đẹp cả. Con gái thì phải đẹp chứ, mà muốn đẹp thì lại phải gầy!

7. Bikini luôn luôn là một nỗi ước ao, nỗi khát khao lớn lao mà cháy bỏng...

8. Trời đánh thì tránh miếng ăn, thế mà người béo cứ phải bóp mồm bóp miệng triền miên ngày này qua tháng khác. Tui chỉ ước được ăn uống mà không phải nghĩ đến cái cân nữa thôi!!!

9. Béo hơn thì thôi chết rồi, sẽ nhanh già hơn nhiều so với mấy nàng mi nhon đấy.

Thực ra thì có kể cả ngày cũng chưa hết lý do để cần phải giảm béo. Thế nhưng mà, có phải cứ muốn là giảm được ngay đâu. Một là bận quá, hai là lười quá, ba là khó quá… Có đến cả tá lý do giảm béo thất bại. Thế nhưng, chúc mừng bạn đã đọc được đến đây, vì ngay bây giờ chúng tôi sẽ bật mí cho bạn 1 bí quyết giảm béo siêu hiệu nghiệm, đảm bảo bạn sẽ muốn đứng lên ngay và đi giảm béo! Đó là công nghệ giảm béo nhanh và an toàn, 1 lần duy nhất Smart Lipo.

Đây là công nghệ giảm béo đang “gây bão” với quá nhiều ưu điểm mà chị em trông đợi: không phẫu thuật, không đau đớn, thời gian điều trị ngắn (chỉ 1 lần duy nhất trong khoảng 60 – 90 phút), hiệu quả giảm mỡ vượt trội (có thể giảm từ 80 – 90% mỡ thừa) và đặc biệt là khả năng kéo cao cơ (bụng, đùi, bắp tay, bắp chân) chảy xệ xuất sắc, giúp phần điều trị không chỉ thon gọn mà còn săn chắc, trẻ trung (và đặc biệt thích hợp với các chị em bị bụng chảy do trải qua sinh nở).

Diễn viên Minh Nguyệt giảm 25 cm vòng bụng chỉ sau 1 tháng trị liệu với công nghệ giảm béo Smart Lipo

Á Hoàng Golf Queen Nguyễn Hải Anh nhanh chóng giảm kiệt 18 cm vòng bụng sau 20 ngày

Yêu nữ hàng hiệu – ca sỹ Hạnh Nguyên giảm đến 25 cm vòng eo để có thể diện những bộ cánh sexy

Đây là liệu trình giảm béo – kéo cao bụng xệ độc quyền tại Viện Giảm Béo Gangnam – 1 thành viên của tập đoàn khách sạn – y tế Mega hùng mạnh hàng đầu hàng Quốc, đã được kiểm chứng bởi hàng ngàn chị em (và cả anh em), trong đó có nhiều “sao” nổi tiếng. Trong số đó có thể kể đến ca sỹ Vũ Hạnh Nguyên (giảm 25 cm vòng bụng), diễn viên Minh Nguyệt (cũng đánh bay 25 cm vòng hai) hay Á hoàng Golf – MC Hải Anh (nhẹ nhàng tạm biệt 18 cm số đo eo để lấy lại vòng eo 58)…

Mùa hè – mùa biển – mùa bikini đến rồi, mà giảm béo lại dễ dàng thế kia, còn đợi gì mà không nhanh nhanh tìm lại vóc dáng mảnh mai mơ ước với Smart Lipo nữa các nàng!