"Đẹp để được yêu thương" – hành trình khơi nguồn cho hàng triệu phụ nữ Việt

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Đó là thông điệp Hệ thống TMV Ngọc Dung muốn nhắn gửi đến phái đẹp.

Nhan sắc không phải là thước đo phẩm hạnh của người phụ nữ, nhưng nhan sắc lại là yếu tố quan trọng quyết định đến hạnh phúc và thành công của phái đẹp. Do đó, là phụ nữ, bạn phải đẹp!

Làm đẹp để vun vén hạnh phúc gia đình

Không chỉ thành công ở lĩnh vực điện ảnh, Diễm My 6X còn được chị em ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi và hôn nhân viên mãn, hạnh phúc suốt 24 năm. Chị cho biết: “Nhiều người quan niệm rằng lập gia đình rồi thì không cần làm đẹp nữa. Theo tôi, đó là quan niệm đã lỗi thời. Người phụ nữ hiện đại bên cạnh việc vun vén hạnh phúc gia đình, cần dành thời gian để làm đẹp cho bản thân. Phụ nữ đẹp là niềm hãnh diện của chồng con.”

Bà nội trợ tên Loan dưới đây là một trường hợp khác. Sau khi sinh con, chị từ bỏ công việc, lui về chăm sóc gia đình. Thiên chức làm vợ, làm mẹ đã “ngốn” gần như toàn bộ quỹ thời gian, khiến chị quên luôn việc chăm chút bản thân. Chỉ đến khi người chồng trở nên lạnh nhạt, hờ hững, chị mới giật mình nhận ra sự “hoang tàn” của nhan sắc.

Chị Loan: “Hy sinh nhiều thứ vì chồng vì con, cuối cùng lại nhận được sự ghẻ lạnh”

Chị Loan trải lòng: “Ban đầu, tôi thấy uất ức, mình đã chấp nhận lùi về để vun vén tổ ấm, hy sinh nhiều thứ vì chồng vì con, cuối cùng lại nhận được sự ghẻ lạnh. Nhưng khi nhìn lại mình trong gương, chính tôi còn không nhận ra mình. Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung ngày nào đang trong bộ quần áo nhếch nhác, mỡ bụng tràn trề, khuôn mặt hằn rõ sạm nám. Đến lúc này tôi mới nhận ra, phụ nữ đã có chồng thì càng cần phải đẹp, đẹp để chồng hãnh diện và đẹp cho chính mình. Tại sao cứ phải có gia đình thì phụ nữ lại ngược đãi bản thân?”

Làm đẹp để thành công trong công việc

Dưới áp lực của người nổi tiếng, Diễm My 9X luôn phải xuất hiện với ngoại hình chỉn chu nhất. Người đẹp cho biết: “Được nhiều khán giả yêu mến, chính là niềm hạnh phúc của những người làm nghệ thuật. Do đó, My luôn ý thức được rằng: đầu tư nhan sắc là cách để nghệ sĩ thể hiện sự tôn trọng với người hâm mộ.”

Không chỉ người nổi tiếng, trong cuộc sống cũng vậy, con đường đi đến thành công của phụ nữ có nhan sắc lúc nào cũng ngắn hơn, dễ dàng hơn. Đó là một lợi thế không thể chối cãi.

Bảo Anh – một chuyên viên truyền thông chia sẻ: “Tôi đã từng thất bại khi xin việc vì một ứng viên khác ngang bằng về chuyên môn, nhưng xinh đẹp hơn. Tôi nhớ như in lời của người tuyển dụng hôm ấy: “Truyền thông là bộ mặt của công ty, người làm truyền thông trước hết cần phải đẹp.” Bài học đó trở thành động lực giúp tôi thay đổi bản thân. Với vẻ bề ngoài nổi bật hiện có, tôi tự tin theo đuổi ước mơ của mình và có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống.”

Bảo Anh “ tôi đã từng thất bại khi xin việc bởi vì không xinh đẹp”.

Phụ nữ hiện đại, tài năng thôi chưa đủ, càng thông minh, tài giỏi, càng phải chú trọng đầu tư vẻ đẹp ngoại hình, đó là công cụ giúp bạn thêm toả sáng và thành công.

Làm đẹp là cách yêu thương bản thân

Năm 20 tuổi có thể người ta muốn thật xinh để tỏa sáng trong mắt các chàng trai, năm 30 tuổi muốn có ngoại hình nổi bật để thành công hơn trong công việc, năm 40 tuổi chăm chút dung mạo là bí quyết để giữ chồng. Vậy năm 60 tuổi bạn còn làm đẹp để làm gì?

Cô Kim Hoàng (59 tuổi) luôn tin phụ nữ cần làm đẹp dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Câu trả lời là dù ở bất cứ độ tuổi nào, người phụ nữ cũng có quyền làm đẹp, không nhất thiết vì ai, vì điều gì. Cô Kim Hoàng (59 tuổi) sau quá trình làm đẹp thành công, đã tâm sự rằng: “Trước đây, cân nặng của cô lên tới 75kg, da nhăn, mắt sụp, đi đứng khó khăn, đi du lịch cùng bạn bè nhưng chỉ ngồi một chỗ. Cảm thấy cân nặng đã quá sức, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nên cô quyết định phải thay đổi.

Sau khi làm ốm, trẻ hóa da, laser tẩy đốm nâu… cô rất vui vì thân hình thon gọn hẳn, da đẹp lên, trẻ hơn, đi đứng thoải mái và có thể tham gia bất cứ hoạt động gì mình thích.”

Đôi khi trong cuộc sống người ta thường chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để được người khác yêu thương, ngưỡng mộ nhưng lại quên mất bản thân cũng cần được yêu thương dù ở độ tuổi nào. Chăm sóc ngoại hình, trở nên đẹp hơn, trẻ hơn, tự tin hơn là một cách thể hiện sự trân quý bản thân.

Cùng Ngọc Dung làm đẹp để được yêu thương

Những nhân vật được nhắc đến ở trên, dù khác nhau về độ tuổi, ngoại hình, nghề nghiệp, quan điểm về thành công, hạnh phúc,… nhưng họ đều có điểm chung là hướng đến giá trị đích thực của cái đẹp.

