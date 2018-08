Cô gái trẻ quyết định sẽ lấn sân showbiz sau 2 cuộc đại phẫu "lột xác" ngoại hình

Là một trong những thí sinh được lựa chọn tham gia vào ngôi nhà chung của Hành Trình Lột Xác 2018, Ngô Quế An đã để lại một ấn tượng rất mạnh với Ban giám khảo, đặc biệt là Ninh Dương Lan Ngọc với tiềm năng nghệ thuật nhưng lại bị rào cản bởi ngoại hình.

Tham gia vào buổi casting, Quế An là một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, thần thái tươi vui nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự kiêng dè, tự ti vì sợ mọi người soi mói ngoại hình. Cô chia sẻ trước đây mình luôn bị phân biệt đối xử do vẻ ngoài “khác người”.

Tiếp xúc với ban giám khảo, nhờ sự gần gũi của Ninh Dương Lan Ngọc, Quế An mới dần mở lòng mình hơn và chia sẻ hoàn cảnh trong suốt thời gian qua: “Trong suốt 20 năm cuộc đời, tôi bị bạn bè chế giễu rất nhiều vì hàm răng hô. Tôi có ước mơ trở thành diễn viên và người mẫu và sẽ luôn tự nhủ với bản thân tôi sẽ thay đổi và cho họ thấy tôi là một người có tiềm năng như thế nào.” Được biết, trong chính buổi casting, giám khảo Ninh Dương Lan Ngọc đã bước khỏi ghế và trợ giúp trong màn giới thiệu bản thân của An do nhìn thấy được tiềm năng khá lớn của cô.

Cô gái nhỏ nhắn có tiềm năng nghệ thuật nhưng lại bị ngoại hình ngăn cản

Bước vào ngôi nhà chung, tính cách của Quế An dần hiện rõ. Hòa đồng, thân thiện và lạc quan là 3 từ để miêu tả về cô gái này. Mặc dù luôn phải vượt qua rất nhiều thử thách để giành lấy suất phẫu thuật miễn phí, cô vẫn luôn vui vẻ và cố gắng qua từng ngày, không ngừng hy vọng sự may mắn sẽ đến với mình.

Trong những buổi thăm khám và tư vấn từ đội ngũ bác sĩ chuyên môn của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, ca phẫu thuật của Quế An sẽ được chia thành 2 lần với số lượng bác sĩ tham gia và thời gian kéo dài rất lớn vì cả 2 lần đều sẽ là những cuộc đại phẫu. Trong đó bao gồm: chỉnh hàm hô trên dưới - trượt cằm - nâng mũi - nâng ngực, - nâng mông - hút mỡ.

Hình ảnh thăm khám của Ngô Quế An

Tiến sĩ thẩm mỹ Harvard – Bác sĩ Peterson cho biết: “Ngô Quế An là một trường hợp hàm hô rất nặng, đòi hỏi kỹ thuật và bác sĩ là những người có chuyên môn giỏi nhất. An có ước mơ làm diễn viên, chính vì thế chúng tôi mong muốn sẽ nâng ngực và nâng mông để An có được ngoại hình đẹp tổng thể. Tuy nhiên An chưa lập gia đình, các bác sĩ cũng phải đảm bảo nâng ngực xong, sau này khi em lập gia đình và sinh con mọi chức năng làm mẹ vẫn được đảm bảo.”

Sau một tháng gặp lại, Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự: “Gặp lại An sau 1 tháng, tôi cảm thấy nghị lực nơi cô gái này ngày một trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Tôi đang mong chờ từng ngày để nhìn thấy sự lột xác, hoàn thiện bản thân của An để cô ấy có thể hoàn thành ước mơ còn dang dở của mình. Tôi đặt niềm tin vào tay nghề của đội ngũ bác sĩ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với An hậu chương trình này.”

Hiện nay, bên cạnh Ngô Quế An thì các thành viên trong top 16 của chương trình đã bước vào những ngày ghi hình đầu tiên tại ngôi nhà chung, đội ngũ y bác sĩ cũng chính thức bước vào quá trình thăm khám và “căng não” tư vấn cho từng thí sinh. Hãy cùng theo dõi hành trình lột xác của họ tại chương trình Hành Trình Lột Xác 2018 tại đây nhé!