4 phương pháp thẩm mỹ mắt “hot” nhất hiện nay tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 08:00 AM (GMT+7)

Đôi mắt chính là nơi thể hiện rõ những cảm xúc vui buồn của khuôn mặt, chính vì thế đôi mắt được gọi là “cửa sổ tâm hồn”. Đôi khi chỉ một khuyết điểm nhỏ của mắt cũng có thể làm bạn mất tự tin trước người đối diện. Có rất nhiều cách làm đẹp cho đôi mắt được áp dụng, từ việc chăm sóc bình thường đến áp dụng các phương pháp công nghệ cao nhưng chỉ có phẫu thuật thẩm mỹ cho mắt là mang mại kết quả hoàn hảo nhất.

Tại Bệnh viện Ngọc Phú khách hàng sẽ được tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm

Đây là 4 giải pháp thẩm mỹ mắt đang được nhiều khách hàng lựa chọn nhất tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú:

Cắt mắt Hàn Quốc

Cắt mắt Hàn Quốc là giải pháp tạo mắt 2 mí, theo đó, bác sĩ sẽ loại bỏ da thừa, mỡ thừa trong mí mắt, sau đó dùng chỉ thẩm mỹ để tạo liên kết giữa da mí và cơ nâng mí để tạo nếp mí mắt tự nhiên.

Kỹ thuật cắt mắt 2 mí Hàn Quốc sẽ giúp bạn sở hữu mắt 2 mí to tròn

Mắt 2 mí sẽ giúp gương mặt bạn tươi trẻ và xinh đẹp hơn

Phương pháp này cũng đồng thời giúp bạn làm đôi mắt trở nên to tròn hơn, đẹp hơn. Giải pháp này phù hợp với những bạn mắt 1 mí, mí không đều 2 bên, phụ nữ sau 30 tuổi khi mà thời gian đã để lại chút dấu vết trên mắt của bạn. Ngoài ra, nếu bạn trẻ tuổi thì có thể chọn phương pháp nhấn mí mắt, kỹ thuật này cũng tạo ra mắt 2 mí nhưng áp dụng cho trường hợp mắt không có da dư và mỡ thừa.

Cắt mí mắt dưới

Phương pháp này dành cho chị em tuổi trung niên, do thời gian làm cho mắt của bạn có nhiều bọng mỡ thừa, da mắt bị chảy xệ. Cắt mí mắt dưới sẽ lấy đi toàn bộ vùng da thừa và bọng mỡ dưới mắt. Kỹ thuật này sẽ giúp bạn lấy lại nét thanh xuân cho đôi mắt, làm đôi mắt của bạn trở tươi tắn hơn.

Sau 30 phút lấy túi mỡ mí dưới sẽ giúp gương mặt bạn tươi trẻ hơn.

Mở rộng góc mắt

Với những trường hợp có đôi mắt bé hay thường bị gọi là mắt hí, nguyên nhân là do độ mở góc mắt bị hạn chế do lớp da ở khóe mắt căng ngang. Kỹ thuật mở rộng góc mắt sẽ giúp bạn có đôi mắt to hơn, đuôi mắt dài và thanh thoát hơn rất nhiều.

Kỹ thuật mở góc mắt là giải pháp giúp đôi mắt to tròn ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Nâng cung mày Hàn Quốc

Khi bước vào tuổi trung niên, đôi mắt của bạn gặp các vấn đề như vết chân chim ở mắt, đuôi mắt bị chảy xệ, mí mắt bị sụp. Giải pháp nâng cung mày sẽ giúp bạn giải quyết triệt để tất cả những vấn đề kể trên. Nâng cung mày sẽ giúp bạn kéo căng phần da mắt chùng, giúp hết sạch vết chân chim, làm mí mắt không còn bị sụp, giúp bạn trẻ từ 5-10 tuổi chỉ sau 30 phút thực hiện.

Kỹ thuật nâng cung chân mày được hầu hết quý khách hàng bước sang tuổi trung niên lựa chọn

Thực hiện thẩm mỹ mắt đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú sẽ giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu đôi mắt như mong muốn, an toàn, nhanh chóng, không sưng bầm, không ảnh hưởng đến chức năng mắt. Các bác sĩ sử dụng loại chỉ chuyên dụng cho mọi ca thẩm mỹ mắt, nhờ đó mà dáng mắt mới đẹp tự nhiên. Khách hàng có thể ra về, quay trở lại công việc ngay sau một giờ đồng hồ mà không cần nghỉ dưỡng cũng như lo lắng về đôi mắt sưng bầm.

Trong bất kỳ phương pháp thẩm mỹ mắt nào, các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú luôn mang lại cho bạn một đôi mắt mới với đường nét tự nhiên hơn, mềm mại hơn, đảm bảo không lộ dấu vết phẫu thuật ngay sau khi thực hiện.