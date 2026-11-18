59 cuộc thanh tra chính thức, 49 cuộc thanh tra dự phòng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn đã ký quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ, gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Định hướng chương trình thanh tra năm 2027 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kế hoạch năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến thực hiện 108 cuộc thanh tra, gồm 59 cuộc chính thức và 49 cuộc dự phòng. Ảnh: Đình Việt.

Trong đó, chủ động nắm tình hình để phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện những chính sách, quy định pháp luật còn bất cập, sơ hở.

Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch đều phải thực hiện việc nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo.

Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với các cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, phải xem xét áp dụng biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đặc biệt, hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chính xác, khách quan, không gây cản trở hoạt động của cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Cùng với đó, đổi mới việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động thanh tra. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, bảo đảm mọi kết luận, kiến nghị thanh tra đều được thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố để tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót; sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đã có.

Đáng chú ý, phải thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng hoạt động thanh tra để nhũng nhiễu, vụ lợi.

Thanh tra Chính phủ đưa Vietlott, Garena, VNG và loạt doanh nghiệp vào kế hoạch thanh tra năm 2027

Cục Giám sát và Thẩm định (Cục XIII), Cục Theo dõi, đôn đốc và Xử lý sau thanh tra (Cục XIV) được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch để tổ chức giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra.

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2027 mới ban hành, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) tổ chức thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại các công ty xổ số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Một khách hàng trúng giải thưởng hơn 205 tỉ đồng của Vietlott vào năm 2022. Ảnh: Vietlott.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2026. Dự kiến, Cục III sẽ công bố quyết định thanh tra trong quý III/2027.

Đáng chú ý, trong quý III - IV/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) dự kiến công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Thời kỳ thanh tra tại Vietlott và các công ty xổ số nói trên từ năm 2025 đến năm 2026.

Trong quý III/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI) dự kiến thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.

Các doanh nghiệp thuộc diện thanh tra gồm: Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam (Garena); Công ty Cổ phần VNG; Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình; Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh; Công ty Cổ phần Gamota; Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số; Công ty TNHH Zingplay Việt Nam; Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ số Hồng Hà; Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam và Công ty Cổ phần Funtap.

Về các cuộc thanh tra dự phòng năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Nhà máy in tiền quốc gia, thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026.

Cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm nhà đầu tư, chủ đầu tư (thời kỳ 2021 - 2026) cũng được đưa vào danh sách thanh tra dự phòng.