Vì sao giá USD tự do bất ngờ tăng nóng trở lại?

USD tự do tăng giá đã thúc đẩy cá nhân bán ra để chi tiêu hoặc đưa vốn vào sản xuất kinh doanh

Sáng 24-8, giới kinh doanh ngoại tệ tự do tại TP HCM báo giá 1 USD mua vào 24.080 đồng, bán ra 24.110 đồng, giảm khoảng 60 đồng so với chiều qua. Tuy vậy, so với tuần trước, giá USD trên thị trường tự do vẫn tăng đáng kể.

Tại các ngân hàng thương mại, tỉ giá VNĐ/USD cũng chững đà tăng. Cụ thể, Vietcombank niêm yết mua vào 23.290 đồng/USD, bán ra 23.570 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.330 đồng/USD, bán ra 23.540 đồng/USD, ổn định so với ngày hôm qua. Các ngân hàng khác thu mua - bán USD với mức giá khác biệt Eximbank và Vietcombank khoảng 20-30 đồng/USD.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm 23.232 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm trước là 23.237 đồng/USD.

Lãnh đạo một số ngân hàng thương mại cho biết tỉ giá VNĐ/USD trong vài ngày qua biến động mạnh là do đồng USD trên thị trường quốc tế lần thứ 2 tăng giá lên mức cao nhất trong 20 năm qua. Điều này khiến các đồng tiền mạnh khác như Yen (Nhật Bản), bảng Anh, Dollar Canada (CAD)… giảm giá rất mạnh, nhất là đồng tiền chung châu Âu (euro) có lúc xuống còn 1 euro đổi được 0,992 USD, tác động nhất định đến tỉ giá tại Việt Nam.

Thế nhưng, đến sáng nay 24-8, giới đầu tư tài chính quốc tế có động thái chốt lời USD nên giá trị của đồng tiền này hạ nhiệt, 1 euro đã ngang bằng với 1 USD. Từ đó, tỉ giá VNĐ/USD tại các ngân hàng thương mại ngừng tăng, đồng thời cung cầu ngoại tệ không mất cân đối.

Trên thị trường tự do, tuy giá USD trong các ngày gần đây nóng lên nhưng một số đầu mối kinh doanh ngoại tệ cho hay thị trường khá im ắng. Một số cá nhân đã tranh thủ bán ra "đồng bạc xanh" để chi tiêu hoặc đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh. Số khác thì không muốn đưa vốn vào USD vì lợi nhuận thấp hơn so với việc nắm giữ VNĐ. Đơn cử là từ đầu năm 2022 đến nay, giá USD tự do chỉ tăng khoảng 2,5%, trong khi đó gửi tiết kiệm VNĐ có mức sinh lời hơn 3%.

