Tiềm năng đầu tư bất động sản tại thiên đường nghỉ dưỡng mới Quy Nhơn

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Được xác định là một trong ba trung tâm thương mại – du lịch của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Quy Nhơn (Bình Định) đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, được giới đầu tư địa ốc săn đón.

Bốn chữ S nâng tầm du lịch biển Quy Nhơn

Các kỳ nghỉ ở bãi biển nhiệt đới tuyệt vời nhất trên thế giới đều gói gọn trong 3 chữ S là Sun (Mặt trời), Sand (Bãi cát) và Sea (Biển). Hội tụ đủ 3 S, bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) còn có thêm 1 chữ S quan trọng khác mà hiếm khu vực nào có được, đó chính là Serenity (Sự thanh bình).

Vẻ đẹp thanh bình của bãi biển Quy Nhơn đã được tờ nhật báo tiếng Anh có uy tín ở Thái Lan “Bangkok Post” đăng tải trong mục phóng sự đặc biệt, trong đó nhấn mạnh thành phố biển ở miền Trung này là một điểm đến mới để nghỉ dưỡng biển.

Dự án Nhơn Hội New City sở hữu vị trí liền kề bãi biển Quy Nhơn thanh bình

Sở hữu đường bờ biển trải dài, Quy Nhơn có những điểm quyến rũ và khác biệt với nhiều thành phố biển nổi tiếng trên thế giới. Đó là sự thanh bình, yên tĩnh, cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân bản địa, mang đến cho du khách những trải nghiệm và cảm xúc riêng biệt, độc đáo.

Ngoài ra, Quy Nhơn còn có lịch sử văn hóa riêng từ thời cổ đại, khi Hindu giáo còn ngự trị ở vùng này dưới nền văn minh Champa. Theo đánh giá của các khách du lịch quốc tế, đến với Quy Nhơn giống như một chuyến hành trình trở về với quá khứ, với những bài biển còn nguyên nét hoang sơ và những điểm du lịch tự nhiên nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co, Bãi tắm Hoàng Hậu, Cù lao Xanh…

Theo thống kê của Sở du lịch Bình Định, lượng khách tới Bình Định, đặc biệt là Quy Nhơn tăng mạnh năm 2018 khi đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng 10,6 % so với năm 2017. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.301 tỷ đồng, tăng 54,7% so với năm 2017. Năm 2019, Bình Định đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách (tăng 25%), đặc biệt từ khách quốc tế và mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng (tăng 97%), cao hơn nhiều với tỷ lệ trung bình của cả nước.

Đòn bẩy du lịch nâng tầm giá trị bất động sản

Nhờ mức tăng trưởng bứt phá trong lĩnh vực du lịch và kinh tế, cùng sự đầu tư về hạ tầng giao thông khu vực, Quy Nhơn được xác định là một trong ba trung tâm thương mại và du lịch của vùng duyên hải Nam Trung Bộ (cùng với Đà Nẵng và Nha Trang), đồng thời nổi lên như một thị trường bất động sản (BĐS) hấp dẫn các nhà đầu tư.

Thị trường BĐS Quy Nhơn đón nhiều dự án lớn, tiêu biểu như Nhơn Hội New City

Trong 6-8 tháng qua, quỹ đất ven biển tại Quy Nhơn đón nhiều làn sóng đầu tư mới. Một số khu vực như Nhơn Hội, Nhơn Lý của Quy Nhơn được các nhà đầu tư TP HCM và Hà Nội đổ bộ vào săn quỹ đất để phát triển các dự án. Nhiều dự án ra mắt chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút tới vài nghìn người tham gia, với tỷ lệ hấp thụ cao và tỷ suất sinh lời hấp dẫn.

Bên cạnh sự phát triển của du lịch và hạ tầng giao thông, khu vực Nhơn Hội còn hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế khu vực, là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp hiện hữu. Đặc biệt, thông tin xây dựng Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways quy mô 10ha vào tháng 7 vừa qua tại Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội đã chắp cánh cho đất võ hoá rồng.

Không nằm ngoài sự phát triển sôi động của thị trường bất động sản Quy Nhơn, khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City do Công ty Cổ phần BĐS Danh Khôi (DKR) phát triển thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đón đầu sự phát triển của bùng nổ của vùng đệm khu công nghiệp – du lịch. Với lợi thế cực lớn về vị trí, hạ tầng tiện ích và tiềm năng phát triển đa dạng các hình thức kinh doanh, Nhơn Hội New City được giới đầu tư đánh giá là “con gà đẻ trứng vàng” trên thị trường.

Nhơn Hội New City sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch

Đặc biệt, dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh khi đã được UBND tỉnh Bình Định quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Hội New City với quy mô 36ha, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần BĐS Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Bên cạnh sự đổ bộ của các tên tuổi lớn, thị trường Quy Nhơn còn chứng kiến dòng vốn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ giúp giá nhà đất ở đây tăng lên từng ngày. Theo các chuyên gia, nếu đất nền tại nhiều tỉnh thành tăng mạnh như một trào lưu trong giai đoạn đầu năm 2018 thì BĐS Quy Nhơn đã rục rịch tăng giá đều đặn và ổn định từ ba năm trở lại đây, theo đúng chu kỳ của các khu vực được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, du lịch và quy hoạch tổng thể.