Khi về Việt Nam, bà tham gia sáng lập và điều hành 2 ngân hàng tư nhân là VIB và Techcombank, sau đó đầu tư vào HD Bank. Đến năm 2007, SOVICO Holdings của bà Thảo cùng HDBank, Tập đoàn T&C thành lập nên Vietjet Air. Dưới sự lãnh đạo tài tình của nữ doanh nhân, hãng hàng không giá rẻ Việt Nam đã có những bước tăng trưởng thần tốc.

Theo Forbes, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10 "nữ tướng" ngành hàng không Việt Nam đang nắm giữ khối tài sản có giá trị 4,2 tỷ USD, đứng thứ 2 trong danh sách những tỷ phú USD Việt Nam sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup với khối tài sản lên tới 19,1 tỷ USD. Trước đó, bà Thảo lần đầu vào danh sách tỷ phú năm 2017, được Forbes xác định sở hữu 1,2 tỷ USD.