Ngân hàng khủng, vừa ra đời đã đứng thứ 4 thế giới

HDFC Bank – ngân hàng mới ra đời sau khi sáp nhập HDFC Bank Ltd vào công ty cho vay thế chấp Housing Development Finance Corp – có giá trị vốn hóa khoảng 172 tỷ USD. Con số này chỉ đứng sau 3 ngân hàng nổi tiếng là JPMorgan Chase, Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC và Bank of America.

Sau khi vụ sáp nhập chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, HDFC Bank sẽ có 120 triệu khách hàng, lớn hơn cả dân số của nước Đức. Ngân hàng mới có hơn 8.300 chi nhánh và hơn 177.000 nhân sự.

“Trên thế giới hiện có rất ít ngân hàng có quy mô tương tự nhưng vẫn có tiềm năng tăng trưởng gấp đôi sau 4 năm nữa như HDFC”, Suresh Ganapathy, lãnh đạo công ty chứng khoán Macquarie nhận xét.

Thời gian vừa qua, HDFC Bank liên tục chứng tỏ khả năng huy động tiền gửi vượt trội so với các ngân hàng khác. Vụ sáp nhập là cơ hội lớn để lượng tiền gửi tăng vọt khi HDFC có thể tận dụng lượng khách hàng sẵn có của Housing Development Finance Corp.

Cổ phiếu kết hợp của cặp song sinh HDFC sẽ có tỷ trọng cao nhất trên các chỉ số với gần 14%, cao hơn nhiều so với chỉ số hiện tại của Reliance Industries với tỷ trọng 10,4%.

HDFC vượt lên dẫn trước các ngân hàng bao gồm HSBC Holdings Plc và Citigroup Inc. Ngân hàng này cũng sẽ bỏ xa các đối thủ Ấn Độ là Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và Ngân hàng ICICI, với vốn hóa thị trường lần lượt là khoảng 62 tỷ USD và 79 tỷ USD, tính đến ngày 22/6.

Nó cũng đánh dấu sự chuyển đổi của Ngân hàng HDFC thành một tập đoàn dịch vụ tài chính cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính, từ ngân hàng đến bảo hiểm và quỹ tương hỗ thông qua các công ty con của mình, ngân hàng cho biết.

Người cho vay sẽ có thể cung cấp các sản phẩm cho vay mua nhà nội bộ cho khách hàng của mình vì chỉ 2% trong số họ có sản phẩm thế chấp từ HDFC Ltd., theo một bài thuyết trình khi vụ sáp nhập được công bố.

Sau khi sáp nhập, các công ty con chính của Ngân hàng HDFC bao gồm HDFC Securities Ltd, HDB Financial Services Ltd, HDFC Asset Management Co Ltd, HDFC ERGO General Insurance Co Ltd, HDFC Capital Advisors Ltd và HDFC Life Insurance Co Ltd.

Ban lãnh đạo HDFC tự tin họ sẽ duy trì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 18-20% và tỷ lệ ROA ở mức 2%, thậm chí là cao hơn sau khi hoàn tất M&A.

