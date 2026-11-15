Mercedes-Benz: Dừng đầu tư mới, xem xét đóng cửa nhà máy ở Đức

Theo Reuters, một bản ghi nhớ gần đây gửi cho công nhân của hãng sản xuất ô tô Mercedes-Benz nói về việc dừng mọi khoản đầu tư mới vào các cơ sở tại Đức và xem xét việc đóng cửa một số nhà máy để giải quyết vấn đề chi phí sản xuất ô tô tăng cao tại nước này.

Động thái này đánh dấu sự leo thang mới nhất trong cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô của Đức, vốn đã dẫn đến cuộc tái cấu trúc lớn nhất từ trước đến nay tại Volkswagen và đang đe dọa tới hàng chục nghìn việc làm trong ngành công nghiệp này.

Để thấy được mức độ lan rộng nhanh chóng của cuộc khủng hoảng trong chuỗi cung ứng, vào tuần trước Tập đoàn Schaeffler (Schaeffler Group) – một trong những tập đoàn công nghiệp và cung ứng phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới đến từ Đức, tuyên bố sẽ cắt giảm 3.460 việc làm và đóng cửa 5 nhà máy ở châu Âu, trong đó có 4 nhà máy ở Đức. Lý do được đưa ra là nhu cầu về ô tô động cơ đốt trong giảm mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với các thành viên ban điều hành được chia sẻ trên mạng nội bộ của công ty, Mercedes-Benz đã quyết định tạm dừng đầu tư vì không đạt được thỏa thuận với các bên liên quan về việc cắt giảm chi phí lao động.

Giám đốc sản xuất của Mercedes-Benz, Michael Schiebe cho biết ban quản lý đã cùng nhau quyết định ngừng tất cả các khoản đầu tư tiếp theo vào các cơ sở sản xuất của hãng tại Đức.

Hãng xe Đức đã thúc giục công nhân tìm cách tiết kiệm chi phí. Vào tháng 9, Michael Schiebe cũng cảnh báo nhân viên rằng 2 nhà máy ở Đức có thể phải đóng cửa nếu vấn đề này không có tiến triển.

Nhà phân tích ngành ô tô Ferdi Dudenhoeffer, cho biết trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất từ ​​trước đến nay, tin tức này không gây nhiều bất ngờ.

"Trong nhiều tháng qua, Mercedes-Benz đã liên tục nhấn mạnh về tình hình khó khăn ở Đức," ông nói. Đồng thời cho biết thêm rằng tương lai của ngành công nghiệp này đang bị đe dọa nếu cơ cấu chi phí không được "cải tổ".

Các nhà sản xuất ô tô cao cấp của Đức như BMW, Mercedes-Benz và Porsche đã chứng kiến ​​biên lợi nhuận cốt lõi từ mảng ô tô giảm sút trong những năm gần đây, do áp lực từ chi phí cao, nhu cầu yếu và sự cạnh tranh ngày càng tăng tại Trung Quốc. Nguồn Christoph Steitz.

Công ty tư vấn Roland Berger cũng cảnh báo rằng ít nhất 200.000 việc làm trong ngành ô tô có thể bị mất đi ở Đức vào năm 2030, sau khi Trung Quốc không còn là động lực lợi nhuận chính do sự cạnh tranh gay gắt.

Không chỉ Mercedes-Benz, Volkswagen, nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu, cũng đang triển khai kế hoạch cắt giảm khoảng 100.000 việc làm và dự kiến đóng cửa 4 nhà máy. Kế hoạch này được đưa ra sau khi Volkswagen đạt thỏa thuận lịch sử với các công đoàn có ảnh hưởng lớn hồi tháng 9.