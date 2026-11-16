Lương công chức tích lũy bao nhiêu năm mới mua nổi một căn hộ?

Theo báo cáo thị trường quý 3/2026 của Cushman & Wakefield, giá sơ cấp căn hộ bình quân tại Hà Nội đạt khoảng 108 triệu đồng/m2, giảm 12% so với quý trước.

Tuy nhiên, mức giảm này chủ yếu đến từ sự thay đổi cơ cấu sản phẩm mở bán, khi tỉ trọng căn hộ hạng sang thu hẹp và một số nguồn cung trung cấp quay trở lại, thay vì phản ánh một đợt giảm giá đồng loạt trên toàn thị trường.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trong quý này, trên địa bàn cả nước có khoảng hơn 92.000 giao dịch bất động sản thành công (giảm khoảng 8% so với quý 2/2026 và giảm khoảng 32,7% so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, có 22.847 giao dịch thành công (giảm khoảng 14% so với quý 2/2026 và giảm khoảng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025). Lượng giao dịch đất nền, có 69.157 giao dịch thành công (giảm khoảng 6% so với quý 2/2026 và giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2025).

Giá căn hộ tại Hà Nội dù có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người làm công ăn lương. Ảnh: Anh Văn

Dù mức giá đã giảm nhưng theo TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, tổng hợp từ Numbeo đến tháng 4/2026, tỉ lệ giá một căn hộ bình quân so với thu nhập bình quân năm của một hộ gia đình làm công chức tại Việt Nam lên tới 32,7 năm. Con số này cao hơn gấp đôi mức bình quân thế giới là 15,3 năm và tăng thêm 2,5 năm so với năm 2025.

Bài toán không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở cơ cấu sản phẩm. Khi phần lớn nguồn cung mới hướng đến nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, những người có nhu cầu ở thực nhưng chưa đủ khả năng mua nhà thương mại lại ngày càng khó tìm được lựa chọn phù hợp.

Khoảng trống nhà ở giữa hai phân khúc

Không chỉ thiếu nhà ở vừa túi tiền, thị trường còn tồn tại một nhóm khách hàng chưa tìm được chỗ đứng phù hợp giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng đây là nhóm có thu nhập vượt ngưỡng được hưởng chính sách nhà ở xã hội nhưng lại chưa đủ năng lực tài chính để mua căn hộ thương mại theo mặt bằng giá hiện nay.

Dẫn các ngưỡng thu nhập được đề cập trong chính sách nhà ở xã hội, ông Châu cho biết người độc thân có thu nhập trên 26 triệu đồng/tháng hoặc vợ chồng có tổng thu nhập trên 51 triệu đồng/tháng có thể không còn đáp ứng điều kiện về thu nhập để mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, với mức thu nhập này, việc sở hữu một căn hộ thương mại tại các đô thị lớn vẫn là bài toán khó.

Nguồn cung nhà ở vừa túi tiền mới đáp ứng khoảng 60-65% nhu cầu, mở ra dư địa phát triển lớn đến năm 2030. Ảnh: Anh Văn

Theo Chủ tịch HoREA, bên cạnh việc phát triển nhà ở xã hội, thị trường cần có thêm các sản phẩm nhà ở thương mại giá phù hợp với khả năng thanh toán của nhóm thu nhập trung bình và trung bình thấp. Nhà ở cho thuê cũng cần được nhìn nhận như một cấu phần quan trọng, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà.

Ông Châu cũng đề cập đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có nhu cầu và đáp ứng điều kiện theo quy định.

Hết thời cứ có đất đẹp là làm dự án

Bên cạnh bài toán giá bán và cơ cấu sản phẩm, cách thức phát triển dự án cũng được đặt ra như một yêu cầu thay đổi trong chu kỳ mới.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì tư duy sở hữu quỹ đất đẹp rồi triển khai dự án, chờ giá trị tài sản tăng lên hoặc trông đợi dòng tiền từ giới đầu cơ ngắn hạn.

Theo ông Đính, khi định hướng điều hành kinh tế và quản lý thị trường thay đổi, doanh nghiệp phải định vị lại chiến lược kinh doanh, bám sát các vùng động lực và không gian tăng trưởng đã được xác định. Một dự án tại khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp, kinh tế không nên chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà ở, mà cần hướng tới vai trò của một đô thị vệ tinh, trung tâm dịch vụ và cực tăng trưởng của khu vực.

Công chức, viên chức nằm giữa hai phân khúc nhà ở xã hội và nhà thương mại khi thu nhập chưa đủ điều kiện mua nhà xã hội nhưng cũng khó sở hữu nhà thương mại. Ảnh: Anh Văn

Thực tế, một dự án có quy hoạch đẹp hay vị trí thuận lợi chưa chắc đã thu hút được cư dân nếu thiếu hệ thống tiện ích thiết yếu.

Ông Đính dẫn câu chuyện một khu đô thị tại Bắc Giang (trước sáp nhập), nơi tập trung khoảng 40.000 chuyên gia và lao động nước ngoài nhưng có hơn 30.000 người vẫn lựa chọn sinh sống tại Hà Nội và di chuyển đi làm hằng ngày.

Từ câu chuyện này, ông Đính cho rằng doanh nghiệp cần chuyển trọng tâm từ phát triển bất động sản đơn thuần sang kiến tạo môi trường sống thực chất. Một đô thị muốn giữ chân cư dân phải có hạ tầng xã hội, dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư đồng bộ, thậm chí cần đi trước tiến độ phát triển nhà ở.

Cơ cấu sản phẩm cũng cần đa dạng hơn, từ nhà ở cao cấp, nhà ở xã hội đến nhà ở vừa túi tiền và nhà cho thuê, qua đó đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm dân cư khác nhau.