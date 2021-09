Dự án chế biến nông sản gần 2.000 tỷ lớn nhất miền Bắc bị "bỏ bom"

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 15:31 PM (GMT+7)

Với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ, được kỳ vọng là lời giải đầu ra cho bài toán nông sản, nhưng đến nay sau 2 năm vẫn chỉ là vùng đất hoang, cỏ mọc ngút đầu người.

Khởi công hoành tráng, rầm rộ

Trong lễ khởi công xây dựng nhà máy Haphofood Hải Phòng tại cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng ngày 10/5/2019, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã nhấn mạnh: Với việc xây dựng nhà máy góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, sẽ không còn tình trạng “được mùa- rớt giá” như hiện nay.

Nhà máy Haphofood Hải Phòng do công ty TNHH Haphofood (Lavifood sở hữu 100%) làm chủ đầu tư với diện tích 15 ha. Theo như chủ đầu tư, nhà máy sẽ được trang bị các dây chuyền hiện đại với công nghệ hàng đầu thế giới, sơ chế và chế biến trái cây, rau quả đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu cũng như phục vụ thị trường tiêu dùng trong nước.

Nhà máy có 6 dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu. Toàn bộ quy trình sản xuất khép kín với những quy định nghiêm ngặt và tự động hóa chiếm 80 %.

Tấm biển thông tin về dự án bị bạc màu, xiêu vẹo theo thời gian.

Phần còn lại của quy trình là bán tự động và thủ công ở các khâu như: lựa chọn trái cây, cắt gọt vỏ, tạo hình. Dự kiến nhà máy đưa vào hoạt động trong quý 1/2021 với công suất đạt 150.000 tấn nguyên liệu/năm.

Nhà máy sẽ thu mua nguyên liệu chất lượng cao của nông dân trong khu vực để sản xuất các sản phẩm: nước ép trái cây cô đặc, trái cây đông lạnh, củ quả đông lạnh, xử lý rau tươi (rau ăn lá), trái cây sấy (giòn, dẻo, lạnh), nước trái cây đóng lon, nước trái cây đóng chai.

Sau khi dự án được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương, hình thành vùng sản xuất nguyên liệu chuyên canh rau, củ quả tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Lão cung ứng cho nhà máy.

Haphofood Hải Phòng được kỳ vọng sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Hải Phòng, tạo công ăn việc làm mà còn giảm thiểu, chấm dứt tình trạng đổ bỏ nông sản vì giá rẻ, rủi ro từ thương lái, giúp nâng cao giá trị nông sản Việt Nam và gia tăng thu nhập bền vững cho người nông dân.

Thời điểm khởi công, ông Phạm Quốc Thắng , Chủ tịch HĐQT công ty CP Lavifood đã chia sẻ: “Chúng tôi không chủ trương làm nguyên liệu. Ai giỏi việc gì làm việc ấy. Nguyên liệu là nông dân làm. Chúng tôi tập trung hết sức để tìm thị trường, đầu tư chế biến và bắt tay với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu. Đó là cách để cùng phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nếu dự án trên được hoàn thành và đi vào hoạt động, đây được coi là một trong những nhà máy chế biến nông sản có quy mô, hiện đại lớn nhất miền Bắc.

Nhận đất xong… rồi bỏ hoang

Được biết, sau khi dự án được khởi công, ngày 28/9/2020, UBND huyện Tiên Lãng đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến rau của quả Haphofood. Cụ thể, theo quy hoạch, đất xây dựng công trình đạt tỷ lệ 48,2%; đất cây xanh 23,8%; đất giao thông, sân đường nội bộ 22,2%… Không gian khu vực lập quy hoạch được tổ chức dạng ô cờ, trên cơ sở mạng đường giao thông CCN, liên khu vực… Tổ chức giao thông nội bộ phù hợp với các hạng mục công trình, ánh sáng, cây xanh, hồ điều hòa…

Những bức tường cao 3 mét chạy dài hàng trăm mét được xây xung quanh dự án.

Theo như dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào quý 1/2021, nhưng đến nay đã gần hết quý 3/2021, vẫn chưa thấy nhà máy nằm ở khu vực nào trong khuôn viên rộng 15ha.

Có mặt tại cụm công nghiệp Tiên Lãng, PV Người Đưa Tin chứng kiến toàn bộ khu đất dự án của Haphofood được xây bao quanh bởi những bức tường cao 3m. Bên trong dự án, cỏ mọc um tùm ngút đầu người. Viễn cảnh một nhà máy chế biến nông sản với hệ thống dây chuyền công nghệ hàng đầu thế giới sau 2 năm… vẫn chỉ nằm trên giấy.

Lối vào dự án được mở lối và quây tôn kim loại màu xanh.

Bên trong và bên ngoài cánh cửa ra vào của dự án được coi là đầu tư dây chuyền chế biến nông sản hiện đại nhất thế giới xuất hiện nhiều vết chân trâu.

Tại khu vực cửa ra vào của nhà máy được quây bằng lớp tôn kim loại màu xanh, và được khoét một lối ra vào rộng khoảng 1,5m được khóa bằng khóa dây. Bên trong và bên ngoài lớp cửa có nhiều vết chân trâu đi lại, có lẽ chìa khóa cánh cửa được giao cho người nuôi trâu, thỉnh thoảng mở cửa để trâu vào… ăn cỏ trong đất dự án, vừa tiện lợi lại không sợ trâu bị đi lạc bởi đã có những bức tường bao quanh.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, một lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng cho hay, dự án nhà máy chế biến nông sản của Haphofood nằm trên địa bàn huyện, nhưng các vấn đề có liên quan đến dự án, chủ đầu tư làm việc với UBND TP.Hải Phòng các sở, ngành, huyện không nắm được gì. Khi biết dự án chậm tiến độ, UBND huyện Tiên Lãng đã nhiều lần đề nghị, tham mưu với UBND TP.Hải Phòng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cảnh hoang hóa bên trong dự án, có nhiều vũng "trâu đầm" và cỏ mọc ngút đầu người.

Trong khi đó, tháng 5/2021, sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng đã có văn bản gửi công ty TNHH Haphofood đề nghị phía công ty tập trung nguồn lực khẩn trương triển khai dự án và tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị nhà đầu tư kịp thời báo cáo UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương để được xem xét, giải quyết.

Trong trường hợp dự án bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai; hoặc nhà đầu tư không ký quỹ, không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư, sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của Luật đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu của Haphofood là công ty CP Lavifood có địa chỉ tại lô D1a, đường dọc 2, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Phi Long.

Còn công ty TNHH Haphofood có địa chỉ tại lô CN4, CCN Tiên Lãng, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng, thành lập ngày 16/4/2019, người đại diện pháp luật là bà Dương Thị Bích Diệp. Tuy nhiên, PV không thể liên hệ được với doanh nghiệp này vì khu đất dự án bỏ không, và cả cụm công nghiệp cũng chỉ có 1 tòa nhà điều hành bên trong không có người làm việc.

Để tìm hiểu nguyên nhân của việc chậm trễ thi công, hoàn thành dự án, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng và được ông cho biết đang đi công tác ở địa phương khác, khi trở về sẽ trao đổi sau.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/du-an-che-bien-nong-san-gan-2-000-ty-lon-nhat-mien-bac-bi-bo-bom-a526...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/du-an-che-bien-nong-san-gan-2-000-ty-lon-nhat-mien-bac-bi-bo-bom-a526062.html