Con gái 24 tuổi của chủ tịch Nam A Bank làm tổng giám đốc hãng dược

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) chiều 23/10 cho biết đã thông qua đơn từ nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Hanh. Từ đầu tháng 11, chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty được giao cho bà Trần Ngô Minh Anh.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra chỉ sau 3 tháng từ khi bà Minh Anh tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Phó tổng giám đốc.

CEO Dược phẩm Bến Tre sinh năm 2002 tại Lâm Đồng, là con gái của ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).

Bà có bằng cử nhân tài chính từ Đại học Central Florida (Mỹ) và đã có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng New Omni Bank, California (Mỹ) trong giai đoạn 2024-2026. Bà Minh Anh hiện không sở hữu cổ phiếu DBT.

Bà Trần Ngô Minh Anh, CEO Dược phẩm Bến Tre tại một sự kiện của công ty, tháng 8/2026. Ảnh: Dược phẩm Bến Tre

Tiền thân của Dược phẩm Bến Tre là phòng bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre, được thành lập vào năm 1963. Sau nhiều lần chuyển đổi, công ty cổ phần hóa vào năm 2004 và niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội từ 2009. Sau một thời gian Nhà nước thoái hết vốn, công ty chuyển sang giao dịch trên sàn chứng khoán TP HCM vào 2020.

Hoạt động chính của công ty là sản xuất và kinh doanh thuốc, bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm. Năm ngoái, công ty cho biết đã phục vụ hơn 35.000 khách hàng trên toàn quốc, phủ từ kênh nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám tới thương mại điện tử. Dược phẩm Bến Tre ghi nhận doanh thu 2025 đạt 860 tỷ đồng, còn nửa đầu năm nay đạt xấp xỉ 420 tỷ. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DBT giao dịch quanh vùng 13.000 đồng.