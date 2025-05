Chân dung ông chủ đứng sau Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

Chi tiết các vi phạm trong kinh doanh vàng của DOJI Theo thông báo kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng của Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ ra một loạt vi phạm của doanh nghiệp này. Cụ thể, vi phạm liên quan chứng từ, hóa đơn mua bán vàng với TPBank và việc mua vàng nguyên liệu từ một số cá nhân cho Công ty DOJI; vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo trong hoạt động mua, bán vàng miếng; về một số giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh vàng khác (hoạt động vay vốn bằng vàng của người dân, khách hàng và hoạt động giữ hộ vàng miếng trên ứng dụng EGOLD) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Theo Thanh tra NHNN, DOJI còn vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, DOJI có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp, hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp đến khách hàng nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Việc lập chứng từ nhập, xuất kho vàng giữ hộ tại Công ty DOJI còn có nhầm lẫn ghi nội dung sai với hình thức chứng từ, lập chứng từ chưa đúng mẫu quy định; một số địa điểm đăng ký rút vàng đưa thông tin, địa chỉ chưa chính xác. Kết quả thanh tra có một số cá nhân bán vàng nguyên liệu cho Công ty DOJI với khối lượng lớn bất thường so với nghề nghiệp, nhân thân của cá nhân bán vàng, trong đó xác minh có cả trường hợp Công ty (không phải Công ty DOJI) thông qua cá nhân để bán vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể nhằm mục đích không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế đối với vàng bán, che dấu nguồn gốc đối với vàng nguyên liệu... gây bất ổn đến thị trường vàng trong nước như thời gian vừa qua. Kết quả xác minh, đề xuất, kiến nghị đã được Thống đốc NHNN có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền: Công ty DOJI vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền, cụ thể ban hành quy định nội bộ chưa đầy đủ theo quy định; không báo cáo một số giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN; không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng... Công ty DOJI vi phạm về hạch toán tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với doanh nghiệp không đúng quy định. Doanh nghiệp có hoạt động vay và hoàn trả vàng vay cho khách hàng nhưng không lập hóa đơn khi hoàn trả hàng hóa vay (vàng) cho bên cho vay theo quy định. Việc cá nhân mua, bán vàng (vàng miếng SJC, vàng trang sức) trên ứng dụng EGOLD của DOJI, NHNN lưu ý Nghị định 24 không quy định cấp phép cho cá nhân kinh doanh vàng miếng. Tuy nhiên, cá nhân được mua, bán vàng miếng tại (hoặc với) các tổ chức đã được cấp phép.... Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo một số vụ việc có vi phạm pháp luật tại DOJI, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. Căn cứ chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã có ý kiến trả lời văn bản của NHNN, theo đó, giao cơ quan Thuế (Tổng cục Thuế nay là Cục Thuế) chủ trì kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định của pháp luật. Một số giao dịch có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ thuế, che giấu nguồn gốc vàng nguyên liệu, hành vi có nguy cơ gây bất ổn cho thị trường vàng. Thông tin đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra, xử lý. Đồng thời, Công ty DOJI cũng bị xử phạt hành chính 1,365 tỉ đồng. Ngoài DOJI, Ngân hàng Nhà nước phạt hàng tỉ đồng với SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, TPBank, Eximbank và chỉ ra các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng.