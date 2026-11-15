Cảnh giác bẫy lừa đảo tuyển dụng lao động thời điểm cuối năm

Lợi dụng tâm lý cần việc gấp, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra những lời mời gọi hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, không cần kinh nghiệm, thậm chí làm việc tại nhà.

Đằng sau những cơ hội tưởng chừng dễ dàng ấy là không ít cạm bẫy, khiến người lao động vừa mất tiền, vừa mất thời gian mà vẫn không tìm được việc làm. Làm thế nào để nhận diện và phòng tránh những chiêu trò này?

Càng về cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, việc làm bán thời gian và tìm kiếm công việc mới càng tăng.

Từ nhân viên bán hàng, đóng gói hàng hóa, phục vụ nhà hàng đến các công việc trực tuyến tại nhà, hàng loạt thông tin tuyển dụng được đăng tải trên mạng xã hội với những lời mời gọi hấp dẫn.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm thời vụ, bán thời gian tăng cao dịp cuối năm, kéo theo nhiều thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Tuy nhiên, đằng sau cơ hội việc làm tưởng chừng dễ dàng ấy, không ít người lao động đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo:

“Em xin việc thì các nhân viên mới nói em là đóng 400 nghìn tiền trang thiết bị, kiểu như họ đưa trang thiết bị cho mình rồi nói tiền đó là tiền bảo lãnh. Nếu như em có nghỉ việc thì lấy tiền đó trừ, thì em cũng đóng 400 nghìn với 100 nghìn mở tài khoản ngân hàng.

Rồi họ hẹn em qua ngày đến địa điểm để nhận việc, tới khi đến địa điểm của họ thì họ lại kêu đóng 350 nghìn tiền trang phục. Nhưng em không đóng muốn lấy lại tiền xin việc khác thì họ không giải quyết cho em.”

Thực tế, các đối tượng lừa đảo ngày càng đa dạng hóa phương thức tiếp cận. Từ việc giả mạo tên tuổi, hình ảnh và thông tin của doanh nghiệp có thật để đăng tin tuyển dụng, đến lập các tài khoản mạng xã hội, nhóm tuyển dụng không rõ nguồn gốc.

Khi người lao động liên hệ, chúng yêu cầu đóng phí hồ sơ, tiền đặt cọc, phí đồng phục hoặc chuyển tiền để được nhận việc. Một hình thức khác là tuyển cộng tác viên trực tuyến, yêu cầu người tham gia thực hiện các nhiệm vụ như đặt đơn hàng, tương tác hoặc mua sản phẩm để nhận hoa hồng.

Ban đầu, người tham gia có thể được trả một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạp số tiền lớn hơn để thực hiện nhiệm vụ hoặc rút tiền hoa hồng, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” cùng yêu cầu đóng phí trước khi nhận việc tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo tuyển dụng. (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Anh Lê Phước Hòa, thành viên dự án Chống lừa đảo cho biết: “Chúng ta có thể điểm qua một số hình thức lừa đảo cụ thể như tuyển cộng tác viên việc nhẹ lương cao, giả dạng công ty tài chính cho vay với lãi suất thấp, các chiêu trò bán hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử.

Các hình thức nhanh nhất là các bạn có thể báo cáo cho các cơ quan công an ở địa phương sở tại, hoặc các bạn có thể lên trang web chongluadao.vn để báo cáo sự việc.”

Không chỉ lừa đảo tuyển dụng trong nước, một số đối tượng còn lợi dụng nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, đưa ra lời hứa hẹn lương cao, thủ tục đơn giản để yêu cầu người lao động đặt cọc, đóng phí hoặc dụ dỗ xuất cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột sức lao động, mua bán người.

Để tránh sập bẫy, người lao động cần cảnh giác với những công việc có thu nhập cao bất thường, thông tin doanh nghiệp không rõ ràng; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí hồ sơ hay nạp tiền làm nhiệm vụ khi chưa xác minh.

Trước thực trạng này, TP.HCM đang chú trọng mở rộng các kênh tuyển dụng chính thống, tăng cường kết nối cung – cầu lao động. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết:

“Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đẩy mạnh quảng bá các phiên giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng trên các nền tảng số nhằm kết nối cung – cầu lao động kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, Sở sẽ tham mưu trình HĐND Thành phố ban hành các nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và sửa đổi các cơ chế, chính sách cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách.”

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm chính thống nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo. (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Bên cạnh việc tăng cường kết nối cung – cầu lao động, người tìm việc cũng cần chủ động lựa chọn những địa chỉ tư vấn, giới thiệu việc làm có uy tín để được hỗ trợ, thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết:

“Chúng tôi đã nỗ lực mời gọi nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm. Đồng thời, thông tin về phiên giao dịch cũng được gửi đến 168 phường, xã trên địa bàn thành phố để người lao động có nhu cầu tìm việc biết và tham gia.

Sau khi phiên giao dịch kết thúc, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tuyển dụng những vị trí việc làm này. Trung tâm cũng duy trì việc tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ người dân, người lao động tìm kiếm việc làm vào tất cả các ngày hành chính trong tuần.”

Cuối năm là thời điểm nhiều người mong muốn tìm được một công việc ổn định, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, càng trong lúc cần việc làm, người lao động càng phải tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn nhưng thiếu căn cứ.

Bởi một cơ hội việc làm thực sự không bắt đầu bằng những khoản tiền phải nộp vô lý, mà phải được bảo đảm bằng thông tin tuyển dụng minh bạch, doanh nghiệp có địa chỉ rõ ràng và quyền lợi được thỏa thuận cụ thể.

Chủ động kiểm chứng trước khi ứng tuyển chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản và quyền lợi của mình.