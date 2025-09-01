Các tỷ phú Việt tiếp tục giàu lên trong tháng 8

Theo bảng xếp hạng của Forbes, Việt Nam có 5 tỷ phú với tổng tài sản đạt 23,3 tỷ USD, tăng hơn 2 tỷ USD từ đầu tháng 7. Những người trong danh sách này gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long; ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan.

Vietcombank hiện là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với 573.200 tỷ đồng (khoảng 21,6 tỷ USD). Như vậy, số tài sản của 5 tỷ phú lớn hơn vốn hóa của Vietcombank.

Vị trí người giàu nhất Việt Nam vẫn thuộc về ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 13 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD từ đầu tháng 8 và gấp gần ba lần so với cuối năm ngoái. Hiện ông Vượng xếp thứ 210 thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, hiện là Chủ tịch Vingroup và Tổng giám đốc VinFast. Tài sản của người giàu nhất Việt Nam gia tăng nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, thị giá mã này đạt 128.300 đồng mỗi cổ phiếu, tăng 22,5% sau một tháng.

Ông Vượng đang sở hữu trực tiếp 450 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,6% vốn điều lệ. Tuy nhiên, ông cùng các thành viên trong gia đình nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng tỷ lệ sở hữu khoảng hơn 65%. Ngoài ra, ông còn sở hữu gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

5 tỷ phú Việt trong danh sách thế giới. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, 4 tỷ phú còn lại cũng giàu lên. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 500 triệu USD, nâng tài sản sở hữu lên 3,7 tỷ USD, xếp thứ 1.061 thế giới. Tài sản của bà Thảo tăng nhờ diễn biến tích cực cổ phiếu VJC của Vietjet và HBD (HDBank). Hai mã này tăng lần lượt 19,2% và 26% sau một tháng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970, hiện là Chủ tịch Vietjet, Chủ tịch Sovico Group kiêm Phó chủ tịch HDBank. Bà Thảo nắm giữ trực tiếp 47,7 triệu cổ phiếu VJC, nhưng sở hữu hàng trăm triệu cổ phần của hai doanh nghiệp trên qua các công ty riêng.

Tài sản của Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank cùng tăng 200 triệu USD. Hai doanh nhân này lần lượt sở hữu 2,8 tỷ USD và 2,6 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ phú Nguyễn Quang Đăng, Chủ tịch Masan cũng thêm 100 triệu USD, lên 1,1 tỷ USD.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong tháng 8, giúp tài sản của nhiều doanh nhân đi lên. VN-Index kết thúc phiên ngày 29/8 tại 1.682 điểm, tăng 180 điểm trong tháng, tương đương 12%. Thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) - nơi chiếm 75% vốn hóa thị trường - cho thấy thanh khoản bình quân đạt hơn 47.600 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Dragon Capital, dòng tiền của nhà đầu tư tập trung vào nhóm VN30 - 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và tính thanh khoản cao nhất niêm yết trên sàn HoSE. Một loạt cổ phiếu do các tỷ phú nắm giữ như VIC, VHM, VJC, HDB, HPG, MSN, TCB hiện nằm trong nhóm này.

VN-Index được nhiều chuyên gia dự báo tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, nên tài sản của các tỷ phú có thể cải thiện. Ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment, công ty chuyên đầu tư cổ phiếu tại Việt Nam, nhận định thị trường tiếp tục tăng và dòng tiền là động lực giúp giá cổ phiếu đi lên.

Ngoài ra theo ông, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu giảm lãi suất ở nửa cuối năm là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán.