Bí quyết nghỉ hưu sau 10 năm của tỷ phú mới 34 tuổi, quen thuộc đến bất ngờ

Sự kiện khiến Grant Sabatier thức tỉnh xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 8 khi anh ấy muốn mua một chiếc bánh burrito Chipotle cho bữa trưa. “Tôi chỉ có 2,26 USD trong tài khoản ngân hàng của mình - thậm chí không đủ để mua một miếng guacamole,” nhà sáng lập Millennial Money và tác giả của cuốn sách “Financial Freedom: A Proven Path to All the Money You Will Ever Need” chia sẻ.

Sabatier đặt mục tiêu cho bản thân ngay từ đầu: Kiếm 1 triệu USD và nghỉ hưu sớm nhất có thể. Anh ấy bắt đầu làm bất cứ điều gì có thể để kiếm tiền, từ giao dịch tên miền website đến mua bán những chiếc xe cắm trại của hãng Volkswagen. "Tôi đã nhận 13 công việc cùng một lúc," anh nói.

Sabatier đã tăng thu nhập lên hơn 300.000 USD mỗi năm. Anh ấy cũng đã tiết kiệm được khoảng 80% số tiền kiếm được từ các công việc cũng như từ các khoản đầu tư vào thị trường. Chỉ năm năm, ba tháng và sáu ngày sau, Sabatier đã đạt được mục tiêu của mình với hơn 1,2 triệu USD tiết kiệm.

Mặc dù câu chuyện của anh ấy nghe có vẻ cực đoan, tuy nhiên Sabatier, hiện 34 tuổi, tin rằng gần như bất kỳ ai có từ một nguồn thu nhập nhất định trở lên đều có thể giống anh. Anh nói: "Tôi nghĩ phần lớn người Mỹ có thể nghỉ hưu sau 10 năm hoặc ít hơn nếu họ kiếm được ít nhất 70.000 USD mỗi năm".

Vị triệu phú trẻ tuổi chia sẻ, để biến điều đó thành hiện thực, bạn phải sẵn sàng và có khả năng tiết kiệm từ 50 đến 70% thu nhập của mình, và điều đó có thể đòi hỏi một cuộc đại tu lớn trong lối sống của bạn. Nhưng bạn không cần phải làm khổ chính bản thân mình. Tất cả phụ thuộc vào thái độ của bạn trong từng tình huống, anh ấy nói: “Điều quan trọng ở đây là nhận ra rằng tiết kiệm không phải là hy sinh. Đó là một cơ hội.”

1. Cắt giảm chi phí nhà ở

Đối với nhiều người, chi phí lớn nhất hàng tháng là tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp. Sabatier khuyên bạn nên cố gắng giảm con số đó càng nhiều càng tốt vì đó là một cách đơn giản để cải thiện khoản tiết kiệm của bạn.

2. Bắt đầu một công việc làm thêm

Số tiền bạn có thể kiếm được là vô hạn. Sabatier nói: “Hãy ra ngoài và cố gắng kiếm thêm một vài công việc khác. Bạn không cần phải làm việc đến phát điên, bạn không cần phải ra ngoài và cố gắng kiếm thêm 10.000 USD trở lên mỗi tháng. Nhưng mỗi 1.000 USD bạn kiếm được và đầu tư sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn”.

Anh ấy lưu ý rằng việc đầu tư cũng rất quan trọng. Bằng cách sử dụng tiền mặt của bạn để sinh lời, những khoản thu nhập đó có thể tăng lên, thay vì chỉ ngồi trên một tài khoản tiết kiệm thông thường có thể mất giá trị trong dài hạn.

3. Kiên trì

Nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm, “điều quan trọng nhất” là giữ cho bản thân luôn có động lực.

Sabatier chia sẻ anh duy trì bản thân bằng cách tự đánh cược với mình bằng chính số tiền tiết kiệm của mình. “Hãy dành năm phút mỗi ngày để xem tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn sẽ thấy tiền của mình tăng lên và đó là tất cả động lực mà bạn cần”.

Và đừng nản lòng nếu bạn nhận ra rằng 10 năm không phải là mục tiêu hợp lý cho lối sống của bạn. Sabatier nói: “Ngay cả khi bạn mất 12 năm hay 15 năm, bạn vẫn có thể nghỉ hưu sớm.”

Nguồn: http://danviet.vn/bi-quyet-nghi-huu-sau-10-nam-cua-ty-phu-moi-34-tuoi-quen-thuoc-den-bat-ngo-502021131220401845.htm