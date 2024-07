10 tuổi đã kinh doanh mỗi ngày, kiếm về cả trăm triệu trong vài tháng

Hầu hết các buổi sáng, Jacob Heitmann thức dậy, ăn sáng và đi đến máy tính của gia đình dưới tầng hầm để kiểm tra công việc in 3D của cậu bé có nhận được đơn đặt hàng nào không. Nếu có đơn hàng mới, Heitmann sẽ lấy mẫu thiết kế cho vào máy in và để đó rồi đi học. Quá trình in 3D mẫu thiết kế sẽ cần 9 tiếng để hoàn thành.

Chỉ trong vòng 5 tháng “khởi nghiệp”, Heitmann đã kiếm được hơn 1.700 USD doanh thu từ việc bán đồ chơi in 3D cho các bạn cùng lớp, trên trang web và từ cửa hàng Etsy của mình. Nhiều món đồ chơi của cậu bé được bán với giá dưới 20 USD một chiếc. Cậu bé nói rằng bản thân làm việc khoảng ba giờ mỗi ngày với công việc làm thêm của mình.

Heitmann nói: “Cháu luôn muốn bán đồ cho mọi người. Thật thú vị khi lập một danh sách và xem bạn muốn [tính phí] bao nhiêu... Điều đó luôn khiến cháu cảm thấy mình giống như một ông trùm kinh doanh lớn.”

Heitmann đã thuyết phục bố mẹ mua chiếc máy in 3D đầu tiên cho mình, mẫu máy “Ender” trị giá 300 USD từ công ty Creality của Trung Quốc, nhân dịp sinh nhật 9 tuổi. Chiếc máy này chỉ có thể in một màu mỗi lần in.

Một doanh nhân bẩm sinh

Công cuộc theo đuổi kinh doanh của Heitmann bắt đầu từ rất sớm. Năm 9 tuổi, cậu bé đã nhờ ông nội - người sở hữu một công ty quảng cáo in ấn - giúp cậu sản xuất áo phông và áo nỉ mang logo tài khoản YouTube của mình, tài khoản này cậu bé đã tạo dựng dưới tên của người cha để xem và đăng video về Roblox và Minecraft.

Heitmann cho biết cậu đã khai trương cửa hàng Etsy của mình dưới tên mẹ, sau khi các giáo viên yêu cầu cậu và một vài bạn – một số cũng có máy in 3D riêng– ngừng bán hàng trong lớp.

Một gia đình quen biết với nhà Heitmann đã đề nghị cậu bé 10 tuổi in đồ chơi là những mô hình tháp Chase Tower ở Chicago cho bữa tiệc nghỉ hưu. Ban đầu Heitmann muốn thu phí 20 USD/chiếc nhưng cha của cậu bé đề nghị nâng giá lên 45 USD vì mỗi mô hình tốn đến 9 tiếng chạy máy.

Với mức giá mới, Heitmann thu về 540 USD doanh thu nhờ đơn hàng này và cậu bé dự định đầu tư thêm một chiếc máy in 3D nữa để mở rộng kinh doanh.

Kể từ sau thương vụ thành công in tháp mô hình Chase Tower, Heitmann đã nhận được thêm 6 đơn hàng mới từ những người tham gia buổi tiệc đó nhưng cậu bé cần thời gian mới hoàn thành hết được đơn hàng.

Những đơn đặt hàng ngày càng dài nhưng có thể phải chờ một thời gian: Lịch trình của cậu bé dày đặc với các bài tập toán và luyện tập thể thao, đồng thời bố mẹ cậu bé yêu cầu đặt cửa hàng Etsy của cậu ở chế độ nghỉ phép bất cứ khi nào họ đi du lịch.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]