Câu chuyện bà cụ lần đầu đến Thủ đô khiến ai cũng rưng rưng xúc động

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 15:34 PM (GMT+7)

Câu chuyện về người bà – người phụ nữ thôn quê chưa một lần bước ra khỏi lũy tre làng khiến bất cứ ai cũng ngậm ngùi nhớ đến người thân của chính mình.

Nhắc đến bà, không ít người cảm thấy tuổi thơ trong họ ùa về. Đó là những ngày thơ ấu được nghe bà kể chuyện, là cuộc sống khốn khó ở một vùng quê. Dù nghèo nhưng lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ đến lạ thường.

Chính vì vậy, nhắc đến bà – một khoảng trời ký ức thơ ấu bỗng dưng ùa về. Câu chuyện của thành viên có nickname A.N kể về người bà của mình thu hút người xem vì chạm tới trái tim và cảm xúc của hàng nghìn người.

Theo lời kể, bà của A.N là phụ nữ thôn quê cả đời không bước ra khỏi lũy tre làng. Vào dịp lên Hà Nội khám bệnh, bà về nhà các con, rồi các cháu đưa bà đi chơi.

Thành viên A.N cũng cảm thấy hạnh phúc vì bà rất vui khi được đi siêu thị Ảnh: NVCC

“Tối qua, mới vào cái siêu thị mini be bé mà mắt tròn mắt dẹt khen đẹp thế, hiện đại thế, cái gì cũng có. Xong 2 bà cháu ngồi xơi nồi lẩu 129k bà kêu: "Sao mày ăn sang vậy con, sao nhiều món vậy". Ăn no rồi bà cố vét sạch từng miếng cà chua ăn hết, rồi thừa gói mì cũng đòi cầm về. Tối về ngủ vẫn cứ xuýt xoa về cái siêu thị đẹp, bảo được đi vào đây 1 chuyến về chết cũng được.

Thấy thương mình lại quyết định sáng nay đưa vào TTTM Royal City. Bà bị choáng ngợp luôn, khuôn mặt cứ dại ra, ngẩn người ngắm nghía, bước chậm nhìn kĩ như muốn thu hết vào đầu để về khoe với các đồng niên trong làng. Qua tiệm nào cũng ghé vào hỏi, hỏi xong tái mặt đi ra vì ‘trời ơi, đôi bông tai đồng nhôm sắt thép gì ấy mà nó bán tận 400. 000 đồng, thôi về xỏ cuống chiếu cho đỡ tốn tiền’.

Đi xem xét khen đẹp chán rồi buông 1 câu xanh rờn "Giờ mà có 200 triệu thì bà mua hết cái chỗ này". Vâng, với 200 triệu bà đòi mua hết cả cái nơi đây với tất cả cửa hàng trang sức đồng hồ túi xách và đồ điện tử”.

Không chỉ choáng ngợp trước cuộc sống lần đầu nhìn thấy, bà của A.N còn thể hiện bản thân là một người... nhà quê chính hiệu. Khi lúc nào cũng đặt tình làng, nghĩa xóm lên trên hết. “Đến nhà mình được nửa ngày mà bà đã kịp buôn dưa với nhà tận đầu ngõ trong khi tao ở đây 2 năm mà hàng xóm cách mấy nhà còn không biết tên là gì”.

Trước khi lên xe về quê, bà còn dặn dò đứa cháu “bao giờ bà lại thu xếp lên rồi cho bà đi tiếp nhá. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới biết mấy chỗ này, sau này chết may có được lên thiên đàng chắc cũng thế này là cùng”. Câu nói của cụ bà khiến người cháu ngậm ngùi “đối với bà cuộc sống của chúng ta hiện tại là thiên đường. Vậy nên hãy trân trọng điều đó”.

Câu chuyện thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Ngay khi đăng tải, câu chuyện đã thu hút 9 nghìn lượt xem cùng với đó là hơn 100 lượt chia sẻ. Rất nhiều người bày tỏ sự bùi ngùi, xúc động khi bỗng dưng khơi gợi lại ký ức về người bà của mình.

Thành viên Lê Thanh là một ví dụ điển hình: “Bà nội mình mất năm mình 9 tuổi và giờ mình đã 31 tuổi. Đọc xong bài của bạn mà nước mắt cứ thế rơi. Mình chỉ ước giá như bà được 1 lần biết đến cái xe máy là gì, cả cuộc đời bà gắn với lũy tre làng”.

Góp vào loạt câu chuyện, thành viên có nick Hoàng Huy kể: “Đọc làm mình nhớ bà mình quá, hồi học lớp 5 có cái siêu thị gần nhà mới mở, lúc nào đi ngang qua bà cũng muốn đi siêu thị mà sợ người ta bắt mua nên không dám đi. Mình hứa lúc lớn chở bà đi chơi, chưa kịp lớn nữa thì bà mất rồi”.

Câu chuyện của A.N cũng khiến những đứa cháu xa quê không khỏi xúc động: “Khi đi xa mình chào tất cả bố mẹ, bác, cô chú, anh chị thấy bình thường. Riêng khi chào bà cổ họng cứng đờ, nghẹn ngào, tý nhỏ nước mắt phải quay đi chỗ khác. Bà mình dúi vào tay mình 2 trăm toàn tiền lẻ bảo đây bà cho mày đi uống nước... Rưng rưng nước mắt. Chờ cháu nhé, cháu sắp về rồi”. thành viên Lãm Quang Bùi viết.

Ở một góc nhìn khác, thành viên Lanus GP cho rằng nhiều bạn trẻ hiện nay chỉ quen sống cho bản thân mà không nghĩ tới nỗi niềm của người thân trong gia đình: “Đừng nói đến bà, có nhiều ông bố, bà mẹ cũng không biết cái siêu thị nó vuông tròn ra sao. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào ruộng vườn. Vậy nên những ai còn ông bà, cha mẹ thì hãy trân trọng vì có thể một ngày nào đó sẽ không bao giờ còn gặp lại họ được nữa”.

Không cần giật tít, không gây sốc, câu chuyện giản dị mà tự nhiên qua lời kể của A.N đã chiếm được trái tim độc giả. Niềm vui nho nhỏ của người bà lần đầu ra khỏi lũy tre làng nhắc nhở những người làm con, làm cháu cách đơn giản để bày tỏ tình yêu đối với những người xung quanh. Và hơn nữa, một lời nhắn nhủ từ A.N tới các bạn trẻ rằng đừng than vãn về cuộc đời nữa, bởi những ngày bạn đang sống, với bà là thiên đàng...