Hôm nay công bố điểm thi lại, thí sinh Chuyên Tuyên Quang thấp thỏm lo cửa ĐH

Đánh giá về độ khó giữa các môn có sự khác biệt

Kỳ thi lại được tổ chức theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT trong hai ngày 14 và 15/8, dành cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Thí sinh dự thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn.

Trong ngày thi đầu tiên (14/8), có 324/324 thí sinh dự thi môn Ngữ văn và 326/326 thí sinh dự thi môn Toán. Ngày 15/8, 326 thí sinh hoàn thành bài thi hai môn tự chọn, đạt tỷ lệ 100%. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không ghi nhận thí sinh hoặc cán bộ vi phạm quy chế.

Sau khi hoàn thành chấm thi, bài thi được tiến hành đối sánh trước khi công bố kết quả trong ngày 19/8.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi lần 2 có mức độ và yêu cầu đánh giá tương đối tương đồng đề lần 1, không tạo sự chênh lệch quá lớn về cơ hội làm bài của thí sinh.

Sau kỳ thi, một số giáo viên đánh giá đề thi lại có cấu trúc, phạm vi kiến thức và mức độ phân hóa tương đương đề thi lần 1. Với môn Toán, một số thí sinh nhận xét đề lần 2 khó hơn, nhất là ở phần Đúng - Sai và trả lời ngắn. Tuy nhiên, giáo viên đánh giá đề bám sát Chương trình GDPT 2018, mức độ khó - dễ nhìn chung tương đồng đề lần 1 và có khả năng phân hóa học sinh.

Ở môn Ngữ văn, đề gồm phần Đọc hiểu 4 điểm và Viết 6 điểm, thời gian làm bài 120 phút. Một số giáo viên nhận xét đề có độ khó phù hợp, bảo đảm yêu cầu phân hóa. Với các môn tự chọn, thí sinh làm bài trong 50 phút mỗi môn.

Ở môn Hóa học cô Nguyễn Thị Tố Loan - Trường ĐH Sư Phạm, ĐH Thái Nguyên cho biết: "Phạm vi kiến thức của hai đề cũng tương đồng. Về mức độ khó, tôi đánh giá hai đề tương đương về yêu cầu tổng thể, nhưng có sự khác nhau trong cách thức đánh giá. Đề tháng 6/2026 chú trọng năng lực đọc hiểu bối cảnh khoa học, nhận diện biến số, phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề thực tiễn; trong khi đề lần 2 chú trọng hơn đến tư duy hóa học và xử lí định lượng theo chuỗi".

Thầy Lữ Văn Tập, Trường THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước, đánh giá đề Sinh học lần 2 có cấu trúc, phạm vi kiến thức và mức độ phân hóa tương đồng với đề thi lần 1, phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT 2018. Nhìn chung, đề thi lần 2 có mức độ và yêu cầu đánh giá tương đối tương đồng đề lần 1, không tạo sự chênh lệch quá lớn về cơ hội làm bài của thí sinh. Đề bảo đảm rất tốt cả hai mục tiêu: xét tốt nghiệp THPT và phân hóa cao để các trường đại học tốp đầu tuyển sinh.

Theo chia sẻ của thí sinh, Sinh học là môn được đánh giá có phần khó hơn, trong khi đề Tiếng Anh không khó hơn đáng kể so với lần thi trước; các môn Địa lý, Vật lý, Hóa học được nhận xét có độ khó tương đương. Với môn Toán, một số thí sinh cho rằng đề lần 2 khó hơn đề lần 1, nhất là ở phần Đúng - Sai và trả lời ngắn. Nhìn chung, các ý kiến cho thấy cảm nhận về độ khó giữa các môn có sự khác biệt.

Lo kết quả thi lại ảnh hưởng xét tuyển đại học

Sau kỳ thi, bên cạnh kết quả, vấn đề được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm là việc xét tuyển đại học. Một phụ huynh có con đăng ký nguyện vọng 1 vào vào một trường đại học thuộc khối ngành an ninh, cho biết gia đình đang khá lo lắng về cơ hội xét tuyển của con.

Theo phụ huynh, con đã tham gia bài thi đánh giá đạt được 60 điểm và gia đình kỳ vọng vào phương thức xét tuyển của trường. Tuy nhiên, sau những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, gia đình lo kết quả thi lại có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển.

Bên cạnh lo lắng về cơ hội xét tuyển, một số phụ huynh cho biết nhiều học sinh còn chịu áp lực về điểm số.

“Con tôi không thuộc nhóm mà gia đình biết có liên quan đến việc giáo viên vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài. Nhưng khi xảy ra sự việc tại điểm thi, chúng tôi vẫn rất lo. Nếu kết quả thi lại không thuận lợi, cơ hội vào trường mà cháu đăng ký nguyện vọng 1 có thể bị ảnh hưởng”, phụ huynh chia sẻ.

Theo phụ huynh này, một số thí sinh cũng đã cân nhắc thay đổi hoặc bỏ nguyện vọng do lo lắng về kết quả thi lại và cách thức xét tuyển sau đó. “Chúng tôi cũng chưa biết cụ thể các trường sẽ xử lý hồ sơ của các cháu như thế nào, liệu có phương án xét tuyển bổ sung hay cách thức riêng để các cháu không bị mất cơ hội hay không. Gia đình mong các cơ quan chức năng và các trường sớm có hướng dẫn rõ ràng”, phụ huynh nói.

Bên cạnh lo lắng về cơ hội xét tuyển, một số phụ huynh cho biết nhiều học sinh còn chịu áp lực về điểm số. Có em ở lần thi trước đạt 9 điểm nên lần này luôn đặt mục tiêu phải giữ được mức điểm tương đương. Nếu kết quả chỉ đạt 7-8 điểm, các em dễ lo lắng, thậm chí nghi ngờ kết quả của mình. Đặc biệt là với những học sinh có học lực khá, từng đạt kết quả tốt ở lần thi đầu càng dễ chịu áp lực.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết hồ sơ đăng ký nguyện vọng của nhóm thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được lưu giữ và chuyển sang trạng thái tạm dừng, không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung trong thời gian từ ngày 5 đến 10/8. Sau khi có kết quả thi hợp lệ được cập nhật trên hệ thống, hồ sơ của các thí sinh sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật.

Như vậy, kết quả kỳ thi lại là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp và phục vụ xét tuyển đại học theo quy định. Đây cũng là lý do điểm thi được các thí sinh đặc biệt chờ đợi, trong bối cảnh công tác tuyển sinh đại học năm 2026 đã bước vào giai đoạn quan trọng.

Ngày 19/8, khi điểm thi lại được công bố, các thí sinh và gia đình sẽ có cơ sở để xác định kết quả tốt nghiệp cũng như tiếp tục các bước liên quan đến xét tuyển đại học.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh được thực hiện trước ngày 20/8; trường hợp phúc khảo, việc công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.