Đắk Lắk chi 13.000 nghìn tỷ, vì sao điểm thi tốt nghiệp vẫn lẹt đẹt top cuối?

Điểm thi nhiều năm nằm nhóm cuối

Những ngày qua, câu chuyện điểm số và thứ hạng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhất là tại Đắk Lắk - địa phương nhiều năm liền có điểm trung bình nằm trong nhóm thấp nhất cả nước.

Thí sinh Đắk Lắk tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2024, Đắk Lắk xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp. Đến năm 2025, điểm trung bình của Đắk Lắk đạt 5,601 điểm, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố cũ. So với năm trước, tỉnh tăng 2 bậc, nhưng vẫn nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình thấp nhất cả nước.

Đến 2026, theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Đắk Lắk đạt điểm trung bình 5,32 điểm, xếp thứ 32/34 tỉnh, thành phố. Như vậy, dù thứ hạng có thay đổi qua từng năm, Đắk Lắk vẫn chưa tạo được sự bứt phá rõ rệt về chất lượng giáo dục đại trà. Năm 2026, địa phương này đứng thứ 3 từ dưới lên trong bảng xếp hạng.

Những con số trên đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: Vì sao một địa phương dành nguồn lực rất lớn cho giáo dục nhưng kết quả đầu ra vẫn chưa tương xứng?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được quan tâm và kỳ vọng rất nhiều về chất lượng giáo dục.

13.000 tỷ cho giáo dục, kết quả sao chưa tương xứng?

Tại cuộc họp báo sáng 16/7, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Giáo dục đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi ngân sách của địa phương. Năm 2026, tổng chi thường xuyên của tỉnh hơn 35.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực giáo dục khoảng 13.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 36% tổng chi thường xuyên - PV). “Đây không phải là ít tiền. Có thể thấy nguồn lực từ Trung ương và địa phương dành cho giáo dục là rất lớn, chứ không phải không bố trí nguồn lực”, ông Thái nhấn mạnh.

Những con số này cho thấy giáo dục đang được Đắk Lắk ưu tiên rất lớn về nguồn lực. Tuy nhiên, vị lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng chất lượng giáo dục đại trà của địa phương hiện vẫn chưa tương xứng với nguồn lực được đầu tư.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, gọi tên trách nhiệm của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk về chất lượng giáo dục đại trà.

Ông Trương Công Thái cho rằng, việc năm nào cũng tổ chức họp, đánh giá rồi “rút kinh nghiệm” là chưa đủ thuyết phục. Bởi vấn đề chất lượng giáo dục của Đắk Lắk không phải mới được đặt ra. Trong nhiều cuộc họp trước đây, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần phê bình gay gắt khi chất lượng giáo dục chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư.

“Chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh đang ở ngưỡng dưới. Giáo dục đại trà phải phấn đấu lên mức trung bình”, ông Thái nói và đặt vấn đề, hiện nay không chỉ nằm ở việc có đầu tư hay không, mà còn ở khâu tổ chức thực hiện, quản lý và điều hành.

Ông Trương Công Thái nhấn mạnh trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở GD&ĐT trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kết quả hoạt động của ngành, trong đó có chất lượng giáo dục và kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đắk Lắk không nên chỉ so sánh với những địa phương có kết quả thấp hơn để thấy mình đã tiến bộ vài bậc. “Chúng ta không nên so sánh với những nơi làm chưa tốt mà phải nhìn vào các địa phương dẫn đầu để thấy mình đang ở đâu, khuyết điểm nằm ở chỗ nào để tìm giải pháp khắc phục”, ông Thái nói.

Đắk Lắk có địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu vực còn chênh lệch. Đây là những khó khăn không thể phủ nhận. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể mãi là lý do để chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh nằm trong nhóm cuối khi nguồn lực đầu tư đang ở mức rất lớn.

Điều người dân và xã hội chờ đợi không chỉ là những cuộc họp, những lần đánh giá hay những lời hứa “tiếp tục rút kinh nghiệm”, mà là những giải pháp cụ thể, trách nhiệm cụ thể và sự chuyển biến thực chất.