Bên trong xưởng thực hành UAV của thầy trò Bách khoa TP HCM

Đi vào hoạt động cách đây hai tháng, phòng thí nghiệm rộng khoảng 80 m2, tập hợp 8 nhóm nghiên cứu của giảng viên và sinh viên các khoa Cơ khí, Điện - Điện tử, Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật giao thông, Khoa học và Kỹ thuật máy tính.

Phòng được thí điểm hoạt động với cơ chế mở, sinh viên thuộc các nhóm nghiên cứu hoặc có nhu cầu đều có thể đăng ký đến học tập, làm việc.

Thiết bị bay không người lái (UAV, drone) thuộc lĩnh vực hàng không - vũ trụ. Đây là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia được Chính phủ xác định đầu tư nghiên cứu, phát triển.

TS Đoàn Nhật Minh (góc trái), giảng viên khoa Cơ khí, đang phân tích cấu trúc một UAV cỡ vừa, sải cánh bằng nhựa kỹ thuật dài hơn 2,3 m do sinh viên thiết kế, chế tạo dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Khi hoàn thiện, UAV này có tầm bay khoảng 200 m, vận tốc thấp nhất 25 m/s. Chi phí nghiên cứu, chế tạo khoảng 30 triệu đồng.

TS Minh cho biết phòng thí nghiệm đã chủ động được khâu thiết kế, chế tạo khung vỏ, lắp ráp, tích hợp và bay thử. Động cơ và một số mạch điều khiển hiện vẫn dùng linh kiện thương mại.

Các nhóm đang phát triển mạch điều khiển bay và tay cầm điều khiển riêng, đồng thời hướng đến khung vỏ bằng vật liệu tiên tiến như sợi carbon, composite để từng bước làm chủ công nghệ.

Sinh viên lên thiết kế khung và các bộ phận cho UAV. Một máy bay không người lái hội tụ công nghệ của nhiều lĩnh vực từ cơ khí, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo đến hàng không - vũ trụ.

Các máy in 3D với nhiều kích cỡ có nhiệm vụ sản xuất khung vỏ, các chi tiết cho UAV và robot. Phòng thí nghiệm có khoảng 15 máy in 3D cùng máy CNC gia công khung vỏ, phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm.

Phòng thí nghiệm được trường bố trí mặt bằng và nội thất, còn thiết bị chuyên dụng, vật tư được huy động từ nguồn lực của các nhóm nghiên cứu và đề tài hợp tác cùng doanh nghiệp.

Nhật Đăng và Minh Đức, sinh viên năm cuối khoa Cơ khí, hàn mạch cho bộ điều khiển bay. Phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống quạt hút ngay tại bàn để hút khói, đảm bảo an toàn khi hàn, nối các chi tiết trong UAV.

Sau khi hoàn thành, bộ mạch điều khiển, động cơ và các chi tiết sẽ được gắn lên khung vỏ UAV. Hiện phòng thí nghiệm có 8 chiếc UAV hoàn thiện.

Lê Hoàng Phước Hạnh, sinh viên năm thứ hai khoa Cơ khí, thuộc số ít nữ sinh tham gia nhóm nghiên cứu UAV. Hạnh phụ trách huấn luyện, hiệu chỉnh camera gắn trên drone nhận biết, đo lường khoảng cách các ô trắng đen để thi đấu lập trình. Trong thực tế, tính năng này có thể giúp máy bay không người lái nhận diện vật cản, tính toán quãng đường.

Ở một góc khác, Anh Tú và Ngọc Phú, sinh viên khoa Cơ khí, cùng gắn, tinh chỉnh camera để kết nối với kính FPV (góc nhìn thứ nhất), bộ điều khiển nhằm theo dõi hành trình bay của drone.

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Chiếc UAV nặng gần 3 kg, tầm bay cao nhất 100 m, mang vật nặng tối đa 2 kg được nhóm sinh viên cho bay thử.

Anh Khoa, sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật giao thông, cho biết nhóm tập trung kiểm tra ba yếu tố: cơ khí, điện, phần mềm. Chúng quyết định khả năng bay ổn định, kháng gió, chịu nhiệt, bám đường bay theo quỹ đạo được lập trình của UAV.

Ngoài tự thiết kế và sản xuất, một số UAV được doanh nghiệp tặng làm mô hình học tập cho sinh viên. Trong ảnh, TS Nguyễn Đại Đồng, giảng viên khoa Cơ khí, phân tích cấu tạo chiếc drone cỡ lớn phục vụ trong nông nghiệp.

Phòng thí nghiệm UAV thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống tự hành và Robot. Thời gian tới, trung tâm dự kiến mở rộng với không gian khoảng 250 m2 và mức đầu tư lớn hơn tại cơ sở Đông Hòa, phát triển thêm các hướng robot, đồng thời mở rộng hợp tác với các đại học ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Australia.

TS Minh cho biết các nhóm nghiên cứu đã nhận được ít nhất 5 đề tài hợp tác, đặt hàng từ tổ chức, doanh nghiệp, tập trung vào tay cầm điều khiển, hệ thống nhận dạng drone, drone giao hàng và điều khiển bầy đàn. Kết quả dự kiến được chuyển giao trong năm tới.

Thầy trò đang tính toán, mô phỏng, thử nghiệm nhiều công nghệ mới giúp UAV tiết kiệm năng lượng khi hoạt động và có thể thực hiện tác vụ khó một cách linh hoạt, an toàn.