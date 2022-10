Top 5 đại học tốt nhất về giáo dục năm 2022: Harvard chỉ đứng thứ 3, trường nào đứng đầu?

Times Higher Education (THE) mới đây công bố về xếp hạng của các trường đại học năm 2022 về lĩnh vực giáo dục. Dựa theo các tiêu chí về hoạt động liên quan tới ngành giáo dục, việc đào tạo giáo viên cũng như công tác nghiên cứu học thuật của 597 trường đại học (tăng 60 trường so với năm 2021), bảng xếp hạng của THE năm 2022 không có quá nhiều bất ngờ.

Theo đó, vị trí thứ nhất thuộc về Đại học Stanford (Anh). Vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt là các trường Đại học California Berkeley (Mỹ), Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Oxford (Anh). Cuối cùng, vị trí thứ năm thuộc về Đại học Cambridge (Anh).

Dưới đây là một số thông tin về Top 5 trường đại học hàng đầu về lĩnh vực giáo dục trên thế giới năm 2022.

THE công bố Top 5 trường đại học tốt nhất về lĩnh vực giáo dục trên thế giới năm 2022.

1. Đại học Stanford (Mỹ)

Đại học Stanford đứng đầu trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất về giáo dục năm 2022.

Đại học Stanford được thành lập vào năm 1885 và được coi là một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới.

Đại học Stanford có thế mạnh đào tạo về các chương trình khoa học máy tính, kỹ thuật và thậm chí được coi là "lò đào tạo" cho Thung lũng Silicon.

Khoảng 97% sinh viên chưa tốt nghiệp đang học tập trong khuôn viên rộng với 700 tòa nhà, 18 phòng thí nghiệm và các trung tâm, viện độc lập.

Ngoài ra, đây còn là ngôi trường mà Tổng thống thứ 31 của Mỹ, Herbert Hoover từng theo học, đồng thời là nơi đào tạo nhiều hàng loạt thành viên lãnh đạo trong bộ máy của chính phủ Mỹ, những doanh nhân, người khởi nghiệp của các công ty hàng đầu như Google, Nike, Instagram, Yahoo...

2. Đại học California, Berkeley (Mỹ)

Được thành lập vào năm 1868, Đại học California, Berkeley là một phần của hệ thống Đại học California, được coi là một trong những cơ sở đào tạo danh tiếng nhất ở Mỹ về lĩnh vực nghiên cứu.

Ngôi trường hiện có hơn 40.000 sinh viên bậc đại học và sau đại học đang theo học. Đặc biệt, các giảng viên của Đại học California, Berkeley từng đoạt 19 giải Nobel, trong đó chủ yếu về lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Kinh tế.

3. Đại học Harvard (Mỹ)

Harvard đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của THE công bố về các trường đại học tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục.

Được thành lập vào năm 1636, Harvard được coi là một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới. Harvard thuộc khối Ivy League, nhóm 8 trường đại học tư thục tốt nhất ở Mỹ. Ngôi trường được đặt theo tên của John Harvard, người đã tặng thư viện và một nửa gia tài của mình cho nhà trường.

Tính đến nay, Đại học Harvard có 45 người từng theo học đoạt giải Nobel, 48 người đoạt giải Pulitzer và có nhiều nguyên thủ quốc gia theo học.

4. Đại học Oxford (Anh)

Oxford được coi là một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới. Ngôi trường lâu đời nhất của nước Anh có nhiều năm liên tiếp nằm trong top các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Đại học Oxford hiện có khoảng hơn 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 40% là sinh viên tới từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trường đại học nổi tiếng này có mạng lưới cựu sinh viên với hơn 250.000 thành viên, trong đó có 120 người từng đoạt huy chương Olympic, 26 người đoạt giải Nobel, 7 nhà thơ và hơn 30 nhà lãnh đạo nổi tiếng của đến từ nhiều quốc gia (như Bill Clinton, Aung San Suu Kyi, 26 Thủ tướng của Vương quốc Anh...).

5. Đại học Cambridge (Anh)

Đại học Cambridge có nhiều cựu sinh viên là các chính trị gia nổi tiếng.

Được thành lập từ năm 1209, Đại học Cambridge được coi là một trong những trường đại học lâu đời nhất trên thế giới. Trường hiện có hơn 19.000 sinh viên đang theo học, trong đó có nhiều sinh viên tới từ các quốc gia trên thế giới. Cambridge cũng được coi là một trong những trường đại học tiên phong trong việc đào tạo ngành Khoa học máy tính.

Ngôi trường danh giá này từng có nhiều nhân vật hoàng gia và các nguyên thủ quốc gia theo học như Thái tử Charles, 15 Thủ tướng của Vương quốc Anh... và nhiều nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau.

Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2022 của THE được đưa ra dưa trên phương pháp đánh giá theo bộ tiêu chí gồm có 13 chỉ số thuộc 5 tiêu chí cốt lõi như giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn khoa học, triển vọng quốc tế và thu nhập ngành.

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/top-5-dai-hoc-tot-nhat-ve-giao-duc-nam-2022-harvard-chi-dung-...Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/top-5-dai-hoc-tot-nhat-ve-giao-duc-nam-2022-harvard-chi-dung-thu-3-truong-nao-dung-dau-162221703190559645.htm