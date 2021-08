Ngôi trường chuyên đào tạo ra những bảo mẫu có thu nhập hơn 2,3 tỷ mỗi năm

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 17:00 PM (GMT+7)

Trong hơn 120 năm, ngôi trường này đã đào tạo ra hàng nghìn bảo mẫu uy tín nhất thế giới. Sinh viên tốt nghiệp từ trường này có thể làm việc với các gia đình giàu có và kiếm được hơn 100.000 USD mỗi năm.

Được thành lập vào cuối những năm 1800 bởi Emily Ward, trường Cao đẳng Norland nhanh chóng trở thành trường đào tạo bảo mẫu nổi tiếng nhất trên thế giới, với khách hàng bao gồm các gia đình Hoàng gia và các cặp vợ chồng giàu có.

Những sinh viên tốt nghiệp tại đây thậm chí có thể kiếm được mức lương lên tới 170.000 USD (3,9 tỷ đồng) mỗi năm, thậm chí còn được thưởng thêm 40.000 USD (1 tỷ đồng) nếu làm việc tốt. Con số này cao gấp 4 lần so với mức lương trung bình của một bảo mẫu ở Anh, nhưng nó cũng phần nào hợp lý bởi chất lượng và chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng Norland rất tốt.

Các bảo mẫu sau khi tốt nghiệp sẽ có trình độ nấu ăn và may vá ở mức hoàn hảo, nhưng đó chỉ là phần nhỏ trong số các môn học tại trường Cao đẳng Norland. Trong 4 năm học, sinh viên sẽ được học từ cách quản lý cơn giận dữ một cách hiệu quả, cho tới việc xử lý khủng hoảng, đào tạo tự vệ, lái xe, an ninh mạng… Các môn học độc đáo tại trường Cao đẳng Norland thực sự rất vượt trội so với những trường khác.

Ngoài cách cư xử hoàn hảo và kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra ở trẻ em, những bảo mẫu ưu tú này còn đào tạo để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ nhất xuất hiện trong gia đình.

Để học tại trường Cao đẳng Norland, bạn cần trả học phí 20.000 USD (456 triệu đồng) mỗi năm, đắt hơn cả so với Đại học Oxford hay Cambridge. Tuy nhiên, triển vọng kiếm được một công việc lương cao sau khi tốt nghiệp và tạo ra thu nhập khủng mới là điều quan trọng.

Tiền không phải là thứ duy nhất cần có để vào trường Cao đẳng Norland. Các thí sinh cần phải trải qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp, có một số phẩm chất như tốt bụng, trung thực, sáng tạo, trách nhiệm, khả năng tổ chức… Nếu bạn có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em trước đó thì sẽ là một lợi thế.

Trên thực tế, nhu cầu về bảo mẫu tại Norland vượt xa nguồn cung, mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp trung bình có sẵn 6 nơi để họ lựa chọn. Trong khi hầu hết các bảo mẫu cuối cùng làm việc cho các gia đình giàu có ở London, nhu cầu cũng đến từ bên ngoài nước Anh, đặc biệt là từ Trung Quốc, Mỹ và Trung Đông.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/ngoi-truong-chuyen-dao-tao-ra-nhung-bao-mau-co-thu-nhap-hon-23-ty-moi-na...Nguồn: https://baogiaothong.vn/ngoi-truong-chuyen-dao-tao-ra-nhung-bao-mau-co-thu-nhap-hon-23-ty-moi-nam-d521028.html