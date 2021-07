“Đệ nhất ngực đẹp showbiz Việt” ăn lạc luộc giữ thân hình bốc lửa

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 11:51 AM (GMT+7)

Bà mẹ 2 con chỉ ra nhiều tác dụng từ việc ăn lạc luộc (đậu phộng).

Elly Trần sở hữu hình thể ấn tượng dù đã trải qua sinh nở.

Elly Trần là một trong những bà mẹ sexy bậc nhất của showbiz Việt. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh gợi cảm, khoe vóc dáng chuẩn trên trang cá nhân. Để có thân hình chuẩn đẹp thánh nữ, Elly Trần chọn lọc nguyên liệu, thực phẩm và cách chế biến riêng cho bữa ăn hàng ngày.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ 2 con chia sẻ về lợi ích của đậu phộng. Theo đó, Elly Trần nói nên ăn đậu phộng luộc để không bị tăng cân, nhất là thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Cô chỉ ra các thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể trong đậu phộng:

"Đậu phộng là thực phẩm giàu protein, chất béo và nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, người ta tìm ra được trong đậu phộng có những thành phần dinh dưỡng sau đây:

Lượng calo: 567

Nước: 7%

Chất đạm: 25,8 gam

Carb: 16,1 gram

Đường: 4,7 gam

Chất xơ: 8,5 gam

Chất béo: 49,2 gam

Omega-3: 0 gram

Omega-6: 15,56 gam".

Với kinh nghiệm nấu nướng của bản thân, Elly Trần khuyên mọi người luộc chín chắt nước và bỏ đậu phộng vào nồi, để lửa nhỏ đảo đều tay cho ráo vỏ. Cách làm này giúp lạc vẫn giữ được độ bùi, béo, ngậy. Có thể để đậu phộng trong tủ mát dùng nhiều ngày.

Đậu phộng là nguyên liệu được sử dụng rất nhiều trong những món ăn của người Việt Nam. Dù ăn đậu phộng riêng hay ăn kèm đều tốt cho sức khoẻ và giúp giảm cân an toàn. Bởi, phần lớn chất béo trong đậu phộng là chất béo không bão hoà, mang tới nhiều lợi ích cho cơ thể. Đồng thời, khi kết hợp loại chất béo này với nước và protein sẽ kích thích các thần kinh cảm giác thấy nhanh no và no lâu hơn, giảm khẩu phần ăn trong các bữa.

Đậu phộng giúp giảm cân hữu ích.

Elly Trần có niềm đam mê với nấu ăn.

Ngoài món đậu phộng luộc Elly Trần gợi ý, bạn có thể tham khảo những món ăn tốt từ đậu phộng giúp giảm cân:

1. Chuối, đậu phộng thường được chế biến thành sinh tố. Không chỉ thơm ngon giúp giải nhiệt cơ thể, món ăn bổ dưỡng này còn đốt cháy mỡ thừa tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

2. Bơ đậu phộng: Được coi như một món ăn kèm bánh mỳ tiện lợi cho những người muốn giảm cân. Bạn có thể tự chế biến từ đậu phộng phơi khô, tách vỏ hoặc mua sẵn ở siêu thị.

3. Sữa đậu phộng: Với nhu cầu hoạt động của người trưởng thành, chỉ cần một cốc sữa đậu phộng buổi sáng là đủ năng lượng làm việc. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên dùng sữa khi nóng để tốt hơn. Nếu uống trong ngày dùng cho việc giải nhiệt cơ thể, bạn có thể thêm đá viên.

Lưu ý quan trọng khi chế biến đậu phộng thành những món ăn, thức uống, bạn nên hạn chế nêm nếm những gia vị gây tích nước từ muối, mắm... Bởi, cách làm này sẽ không có tác dụng giảm cân như mong muốn.

Ngoài những món ăn tốt cho việc giữ dáng, Elly Trần còn theo đuổi chế độ ăn chay. Cô thực hiện nhiều món ăn ngon chia sẻ cùng người hâm mộ trên trang cá nhân, nhận được tương tác tốt.

Để dáng đẹp như Elly Trần, tập luyện là yếu tố không thể bỏ qua trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.

Ăn, tập đúng cách để bảo toàn đường cong mỹ miều như Elly Trần.

Nguồn: http://danviet.vn/de-nhat-nguc-dep-showbiz-viet-an-lac-luoc-giu-than-hinh-boc-lua-50202110711522...Nguồn: http://danviet.vn/de-nhat-nguc-dep-showbiz-viet-an-lac-luoc-giu-than-hinh-boc-lua-50202110711522355.htm