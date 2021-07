Bí quyết chặn đứng giặc béo gây ra bởi hormone

Các hormone ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của chúng ta và ra lệnh cho cơ thể chúng ta tích trữ chất béo hoặc ngừng thu nạp nó.

Thực tế cho thấy cân nặng không chỉ phụ thuộc vào số lượng calo chúng ta tiêu thụ mà còn phụ thuộc vào một số chất hóa học vô hình bên trong chúng ta. Các hormone ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của chúng ta và ra lệnh cho cơ thể chúng ta tích trữ chất béo hoặc ngừng thu nạp nó.

Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể. Trong số đó có hoạt động thể chất, di truyền, thói quen ăn uống và căng thẳng của chúng ta. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất trong quá trình này vẫn thuộc về các hormone chịu trách nhiệm điều hòa quá trình trao đổi chất.

Insulin

Glucose là một nguồn năng lượng chính cho các tế bào của bạn. Sau khi bạn ăn thức ăn và lượng đường trong máu của bạn tăng lên, tuyến tụy của bạn được phát tín hiệu để tiết ra nhiều insulin hơn, hormone giúp đưa glucose vào tế bào. Cứ như thể insulin đang “gõ cửa” các tế bào của bạn. Các tế bào nghe thấy tiếng gõ, mở ra và đưa glucose vào.

Insulin cung cấp cho chúng ta năng lượng, nhưng nó cũng thu thập và lưu trữ chất béo. Nếu insulin cao, cơ thể bạn sẽ tích trữ chất béo.

Cortisol

Cortisol là một loại hormone gây căng thẳng. Nó được sản xuất bởi tuyến thượng thận để ngăn lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Đó là lý do tại sao khi căng thẳng, bạn có xu hướng ăn nhiều sản phẩm có đường hơn như kem, bánh ngọt, sô cô la và đồ ngọt. Làm như vậy, bạn đã giúp cơ thể tích lũy sức lực để xử lý các tình huống khó khăn.

Cortisol làm chậm quá trình trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng hơn. Nếu bạn có nồng độ cortisol cao trong máu, bạn sẽ tăng cân.

Leptin

Leptin là hormone tạo cảm giác no. Nó được tiết ra bởi các tế bào mỡ và gửi tín hiệu đến não rằng bạn đã no. Leptin kiểm soát sự trao đổi chất của bạn và giúp các tế bào tìm ra liệu có nên lưu trữ hay đốt cháy chất béo hay không. Khi mức leptin của bạn thấp, sự thèm ăn của bạn sẽ tăng lên và cơ thể có xu hướng tích trữ thức ăn dư thừa dưới dạng chất béo. Rất thường xuyên, mức độ hormone này trở nên giảm vì thiếu ngủ. Đó là lý do tại sao ngủ đủ giấc là rất quan trọng.

Hormone tuyến giáp

Hormone tuyến giáp (T3 và T4) được sản xuất bởi tuyến giáp và chức năng chính của chúng là tạo ra sự phân giải lipid. Chúng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Nếu bạn có lượng hormone tuyến giáp thấp trong cơ thể, bạn có khả năng tăng cân.

Bạn nên ăn uống và tập luyện như thế nào để giảm cân?

Vậy bạn nên ăn gì?

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tần suất ăn tối ưu để giảm cân bền vững là ba bữa mỗi ngày.

Áp dụng một chế độ ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt không có lợi cho sức khỏe. Làm như vậy bạn có thể trở nên thon gọn hơn, nhưng kết quả sẽ không duy trì được lâu. Vấn đề là, khi bạn ăn quá thiếu thường xuyên, cơ thể bạn nghĩ rằng nó đang đói và lấy năng lượng từ cơ và mô trong khi cố gắng tiết kiệm chất béo. Kết quả là bạn có thể tăng cân dù chỉ ăn một lần trong ngày.

Giảm cân từ từ sẽ tốt hơn nhiều cho cơ thể của bạn và bền vững hơn nhiều về lâu dài. Nếu bạn muốn trở nên thon gọn hơn, hãy duy trì mức thâm hụt calo nhỏ (ví dụ: nếu lượng calo bình thường của bạn là 1.900 Kcal mỗi ngày, hãy giảm lượng này xuống 1.700 mỗi ngày - nhu cầu calo chính xác hàng ngày của bạn phải được tính dựa trên chiều cao, cân nặng của bạn, tuổi và mức độ hoạt động). Nếu bạn làm theo quy tắc đơn giản này, cơ thể bạn sẽ không tích trữ thức ăn cho một ngày mưa.

Ăn các loại thực phẩm ít có khả năng góp phần làm tăng mức insulin trong cơ thể của bạn. Đây là những sản phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, một con số cho biết ảnh hưởng của thực phẩm đối với mức đường huyết của một người.

Tránh sử dụng carbohydrate nhanh và thay vào đó ăn các loại thực phẩm giàu protein và chất xơ - chúng sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn và do đó bạn sẽ không ăn quá nhiều. Protein giúp xây dựng khối lượng cơ và mô cơ đốt cháy nhiều calo hơn lượng mỡ trong cơ thể, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi.

Làm thế nào để tập thể dục?

Khi bạn tập thể dục, các cơ làm việc nhiều hơn và cần nhiều glucose hơn để đốt cháy làm năng lượng. Vì vậy, nếu là người hoạt động thể chất, bạn cần bổ sung lượng đường cung cấp mỗi ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng luyện tập cường độ cao cách quãng là hiệu quả nhất trong việc tăng cường độ nhạy insulin.

Nếu bạn thích tập luyện với số lần và tải trọng vừa phải, thì bạn sẽ cần dành từ 1 - 1,5 giờ trong phòng tập thể dục. Tuy nhiên, khi nói đến các bài tập cường độ cao cách quãng, 20 phút là đủ. Khi bạn tập thể dục xong, cơ thể bạn sẽ tiếp tục đốt cháy thêm calo trong cả ngày - ngay cả khi bạn ngủ! Cũng là một ý kiến ​​hay để tiêu thụ thức uống có chứa carbs và protein trong quá trình tập luyện của bạn. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát cortisol trở lại nhanh hơn nhiều so với bình thường.

