Vũ công 9X nóng bỏng bất ngờ lọt danh sách Forbes (30 Under 30) Việt Nam là ai?

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 02:20 AM (GMT+7)

"Cô gái vàng ballet" khiến giới trẻ ngưỡng mộ khi lọt top 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Việt Nam.

Ngày 3/2, tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Việt Nam (30 Under 30) năm 2020, trong đó có cô gái 29 tuổi Đỗ Hải Anh trong lĩnh vực nghệ thuật - sáng tạo.

30 bạn trẻ được tôn vinh là các cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động ở 6 lĩnh vực gồm Kinh doanh & Startup, Hoạt động xã hội & Doanh nghiệp xã hội, Nghệ thuật - Sáng tạo, Giải trí, Thể thao, Giáo dục - Khoa học. Đây là lần thứ 4 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách tôn vinh những gương mặt trẻ có ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của họ tại Việt Nam.

Danh sách Forbes 30 under 30 năm 2020 ghi nhận thế hệ trẻ không thờ ơ với vấn đề thời cuộc bằng nhiều con đường khác nhau.

Để đạt được thành tích này Đỗ Hải Anh đã trải qua rất nhiều những “nấc thang” ấn tượng trên con đường nghệ thuật múa của mình với nhiều vai trò, vị trí khác nhau của một nghệ sỹ múa, biên đạo, giám đốc sáng tạo và nhà giáo dục.

4 năm kể từ ngày trở thành quán quân nữ đầu tiên của chương trình So You Think You Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy), Hải Anh không chỉ gặt hái được nhiều thành công mà còn tỏa sáng cùng múa theo cách của riêng mình.

Loạt thành tích khiến người khác “ghen tỵ”

Hải Anh theo đuổi nghệ thuật múa từ năm 3 tuổi, dưới sự định hướng và thắp lửa đam mê nhờ mẹ. 7 năm miệt mài tập luyện và tốt nghiệp loại giỏi khoa múa cổ điển châu Âu của trường Múa giúp lần thử sức đầu tiên tại quốc tế của Hải Anh là giải Bạc múa đương đại quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc năm 2012. Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào Arabesque Dance - một trong những công ty múa tài năng và chuyên nghiệp bậc nhất cả nước.

Vũ công 9X đã có 20 năm gắn bó với nghề múa.

22 tuổi, Hải Anh được biết đến với danh xưng “cô gái vàng ballet” với bảng thành tích đáng nể như: được chọn biểu diễn "trio" cùng với đại sứ văn hóa Nhật Bản Kaiji Moriyama và đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc trong dự án Kyousie tại Nhật Bản, tham gia dự án biên đạo trẻ Sea Choreolab 2014 tại cộng đồng nghệ thuật Rimbun Dahan (Malaysia), tour lưu diễn ở 6 tiểu bang ở Mỹ cùng với Arabesque Dance và vụt sáng trở thành hiện tượng khi phá bỏ “lời nguyền” quán quân chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy (SYTYCD). Đây được coi như bệ phóng vững chắc cho Hải Anh khi tiếp tục theo đuổi đam mê lớn nhất của cuộc đời mình.

Hải Anh bước lên bục cao nhất của cuộc thi So You Think You Can Dance năm 2015.

Hậu đăng quang, Hải Anh tiếp tục tham gia các vở diễn quốc tế như “Lost or Found”, “ Rain or Shine”, “Heavenly Touch” tại Singapore, “Yên Lam” tại Hongkong, Malaysia, “Overseas” tại Pháp & Đức…ngoài ra cô đảm nhận vai trò biên đạo kiêm nghệ sĩ biểu diễn cho nhiều vở diễn quốc tế đáng chú ý khác.

Vai trò mới + Thách thức mới = Thành công

20 năm gắn bó với nghề múa, cô gái sinh năm 1990 luôn khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý tới mình trong từng động tác múa và mong muốn lan truyền tình yêu nghệ thuật đến các bé gái tuổi nhi đồng. Đây cũng chính là điều thôi thúc khiến Hải Anh mở các lớp múa ballet và đương đại dành cho các bé từ 4 - 11 tuổi. Không chỉ trực tiếp đứng lớp, Đỗ Hải Anh còn mời các vũ công ballet và đương đại chuyên nghiệp, đã từng đăng quang nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế tham gia hỗ trợ.

Dù ở bất cứ vai trò nào, Hải Anh vẫn luôn cháy hết mình cho công việc.

Nghệ sĩ múa, giáo viên dạy múa và rồi bất ngờ cô trở thành biên đạo & đạo diễn sân khấu cho các chương trình truyền hình về nghệ thuật trình diễn, tham gia nhiều mùa liên tiếp của các chương trình truyền hình ăn khách như “Thử thách cùng bước nhảy”, “Bước Nhảy Ngàn Cân”, “Người Hùng Tí Hon”, “Wonder Kids”…

Ít người biết, đằng sau mỗi vũ đạo hào nhoáng trên sân khấu đều có sự trợ giúp của một biên đạo múa xuất sắc. Đối với nghề biên đạo múa, ngoài khả năng, sự bền bỉ, đam mê là thứ không thể bị phai nhạt trong nghề này.

Cô cũng âm thầm truyền ngọn lửa đam mê đến với các thí sinh và học trò.

Hải Anh dường như hội tụ đầy đủ các yếu tố đó, cô không chỉ là người dàn dựng, sắp xếp vị trí cho các thí sinh biểu diễn trong buổi tập, hướng dẫn cho họ thực hiện chính xác các động tác cũng như cách biểu lộ cảm xúc của mình trên sân khấu.

Những cuộc “cách mạng mới” cho nghệ thuật múa Việt Nam

Luôn tin vào câu nói “Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó”, Đỗ Hải Anh đón nhận những cơ hội mới trong tâm thế sẵn sàng và luôn tràn ngập năng lượng. Đưa nghệ thuật múa Việt Nam ra khắp thế giới chính là một trong những quyết tâm của cô.

Cô không ngừng học hỏi...

Trở thành giám đốc nghệ thuật cho một công ty lớn, Hải Anh ý thức được trách nhiệm của mình và cô đã hoàn thành tốt những mục tiêu mà mình đặt ra. Trong năm vừa qua, Hải Anh gây ấn tượng với khán giả quốc tế bằng các tiết mục múa mang đậm màu sắc dân gian dân tộc pha lẫn với nghệ thuật múa đương đại bằng sự điêu luyện trong từng động tác tại Lễ hội văn hóa dân gian quốc tế Jakarta (JIFF) 2019.

...nâng cao chuyên môn về kỹ năng múa cá nhân.

Tiếp theo đó chính là vinh dự khi nhận lời mời làm giám khảo tại Cuộc thi trình diễn nghệ thuật Châu Á (Asian Art Festival) với hơn 2600 thí sinh tham dự đến từ 30 quốc gia. Cùng việc hợp tác Nhà hát danh tiếng Odyssey Dance Theatre tổ chức lễ hội múa Xposition ‘O’ Contemporary Dance (XPO) tại Soul Live Project Complex, TP Hồ Chí Minh và Nhà hát Victoria (Singapore).

Hải Anh và sứ mệnh mang nghệ thuật múa Việt Nam ra khắp thế giới.

Chia sẻ về những dự định của mình trong năm 2020, Hải Anh cho biết: “Sẽ tiếp tục tạo ra nhiều nội dung hoạt động gắn kết, bao gồm: các festival liên kết với quốc tế và trong nước, các cuộc thi trình diễn sân khấu (showcase) cũng như những cuộc thi biên đạo trẻ… nhằm kích thích sự sáng tạo của các nghệ sỹ trẻ, để phát triển nhiều hơn cho cộng đồng múa Việt”.

Bên cạnh đó, Hải Anh cũng tập trung vào giáo dục nghệ thuật và phát triển cộng đồng yêu nghệ thuật thông qua trung trâm đào tạo năng khiếu múa ballet dành cho các bé thiếu nhi được cô thành lập cách đây 3 năm.

Cô cũng chính là đạo diễn và biên đạo cho các đêm diễn thường niên, tạo cơ hội cho các bé toả sáng trên sân khấu.

Hải Anh không giấu được niềm ấp ủ của mình khi thổ lộ: “Mong muốn của Hải Anh là sẽ mở ra nhiều trung tâm nghệ thuật, các tổ chức đào tạo nghệ thuật, truyền cho các bé thêm niềm đam mê dành cho nghệ thuật trên con đường hoàn thiện bản thân”. Bên cạnh công việc điều hành, Hải Anh là giảng viên chính xây dựng giáo trình, sáng tạo các phương pháp giảng dạy mới, các hoạt động phụ trợ trong lớp.

Người hâm mộ Việt hy vọng Hải Anh có thể mang lại sự tự hào nghệ thuật múa của nước nhà

Có thể nói, “cô gái vàng ballet” của nghệ thuật múa ngày nào nay đã truyền được ngọn lửa đam mê cho nhiều thế hệ bạn trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn và nâng tầm bản thân lên một tầm cao mới mang tính quốc tế. Chính những điều này làm khán giả tin tưởng rằng cái tên Đỗ Hải Anh rồi đây sẽ có thêm nhiều những cuộc “cách mạng mới” cho nghệ thuật Việt Nam nói chung và bộ môn múa đương đại nói riêng.

