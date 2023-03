Trực tiếp lễ trao giải Oscar 2023: Nam diễn viên gốc Việt thắng giải đầu tiên

Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

2 phút trước

Black Panther: Wakanda Forever thắng giải Phục trang xuất sắc nhất

Phim nước ngoài hay nhất

All Quiet on the Western Front thắng Oscar hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.

Đây cũng lần thứ hai ê-kíp của bộ phim đến từ nước Đức nhận tượng vàng Oscar trong lễ trao giải này.

Black Panther: Wakanda Forever thắng giải Phục trang xuất sắc nhất.

Ảnh: Getty.

Ruth E Carter cảm kích khi nhận tượng vàng danh giá cho Thiết kế trang phục đẹp nhất phim Black Panther: Wakanda Forever . Nữ diễn viên nhắc đến “Báo đen” Chadwick Boseman – ngôi sao đã qua đời năm 2020 vì căn bệnh ung thư ruột kết.

Phim ngắn xuất sắc nhất - An Irish Goodbye

Tượng vàng hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về An Irish Goodbye do Tom Berkeley và Ross White đạo diễn.

Ê-kíp An Irish Goodbye. Ảnh: Getty.

23 phút trước

All Quiet on The Western Front: Quay phim xuất sắc nhất

James Friend nhận giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất, tác phẩm All quiet on the western front (Tựa Việt: "Xin cảm ơn từ tận đáy lòng", nhà quay phim người Anh chia sẻ khi nhận giải từ Michael B Jordan và Jonathan Majors.

James Friend nhận giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất. Ảnh: The New York Times.

Trước đó, bộ phim đã giành chiến thắng vang dội tại lễ trao giải BAFTA 2023 khi lập kỷ lục với 7 giải thưởng, trong đó có 3 giải quan trọng nhất là Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất và Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

38 phút trước

''Navalny'' đoạt giải Phim tài liệu hay nhất

Navalny của đạo diễn người Canada Daniel Roher (đứng trước micro) nhận tượng vàng Oscar. Ảnh: Getty.

Vượt nhiều đối thủ, Navalny của Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller và Shane Boris thắng giải Phim tài liệu hay nhất.

Tác phẩm xoay quanh thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny và những sự kiện liên quan đến vụ đầu độc ông.

1 giờ trước

Công bố giải Nữ phụ xuất sắc

DeBose và Kotsur trở lại trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Jamie Lee Curtis trong EEOAO.

"Chúng ta vừa giành được giải Oscar", cô hét lên trong sung sướng.

Trên sân khấu, Jamie Lee Curtis bày tỏ sự hạnh phúc khi cha mẹ nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar. Việc giành chiến thắng dù lần đầu được đề cử khiến nhiều người bất ngờ.

Guillermo del Toro nhận giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc

Pinocchio của Guillermo del Toro giành chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình

"Đây là một trong những chiến thắng ngoạn mục. Không ai ngờ tác phẩm giành chiến thắng", Telegraph bình luận.

1 giờ trước

Quan Kế Huy khóc khi giành giải Nam phụ xuất sắc

Với vai diễn người chồng chịu đựng trong Everything Everywhere All At Once , Quan Kế Huy giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Trước đó, sao gốc Việt gặt hái mùa giải thưởng thành công.

Trên sân khấu, nam diễn viên rưng rưng cho biết: "Đây là giấc mơ Mỹ".

Dưới khán đài, khán giả vỗ tay cho sự trở lại thành công của cậu bé trong Indiana Jones năm nào.

1 giờ trước

Phạm Băng Băng và dàn sao đổ bộ thảm đỏ Oscar

Sau 5 năm gần như vắng bóng vì scandal trốn thuế, gần đây Phạm Băng Băng tái xuất mạnh mẽ trên thảm đỏ thời trang, sự kiện liên hoan phim quốc tế. Ngày 13/3, nữ diễn viên tiếp tục gây bão tại thảm đỏ của Viện Hàn lâm.

Tại Oscar lần thứ 95, cô diện trang phục xẻ ngực sâu, đính sequins, phong cách Hollywood cổ điển. Chi tiết áo choàng dài màu xanh lá giúp cô nổi bật trên thảm đỏ.

Trong khi đó, Dương Tử Quỳnh đến dự Oscar với thiết kế trắng đơn giản. Cô và Phạm Băng Băng là hai ngôi sao gốc Á hiếm hoi gây chú ý tại thảm đỏ sự kiện có tuổi đời gần 100 năm.

1 giờ trước

Cuộc đua của Cat Blanchett và Dương Tử Quỳnh

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại Nhà hát Dolby, phố Los Angeles, Mỹ. Chương trình được trực tiếp toàn cầu và do MC Jimmy Kimmel dẫn dắt.

Để tránh xảy ra sự cố bạo lực giống vụ Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu, Viện Hàn lâm bố trí đội chuyên xử lý khủng hoảng, sẵn sàng ứng phó trước những trường hợp xấu nhất.

Ban tổ chức chuẩn bị cho thảm đỏ Oscar 2023.

Tuy nói vụ Chris Rock bị tát là sự cố, song chương trình lễ trao giải Oscar nhờ đó được chú ý toàn cầu sau nhiều năm rating giảm nghiêm trọng. Oscar lần thứ 95 dự đoán lượt xem tăng, khán giả không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đáng nhớ nào ngoài những giải thưởng lớn.

Năm nay, Dương Tử Quỳnh được dự đoán đại thắng. Nếu vượt Cat Blanchett (Tar) để giành giải Nữ chính xuất sắc với Everything Everywhere All at Once , cô sẽ là nữ diễn viên châu Á đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng này trong gần 100 năm tổ chức.

