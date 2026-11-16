Triệu Lộ Tư lần đầu làm đạo diễn phim dài tập

Bước chuyển từ diễn viên sang người cầm trịch

Buổi khai máy “Thư từ biệt” đánh dấu Triệu Lộ Tư lần đầu làm tổng đạo diễn phim truyền hình. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1998 đóng nhân vật trung tâm Cát Lật, trực tiếp tham gia định hướng tạo hình. Ba trách nhiệm trong một dự án khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, sau thời gian vắng mặt ở phim trường. Sự thay đổi này đáng chú ý bởi các dự án truyền hình thường phân chia công việc đạo diễn, diễn viên cùng thiết kế hình ảnh. Khi một nghệ sĩ phụ trách nhiều vị trí, cách nhìn thống nhất có thể trở thành lợi thế, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc sự phối hợp của cả đoàn trong từng khâu.

Theo báo chí, Ưu Tượng Studio chịu trách nhiệm sản xuất phim, từng thực hiện “Vụng trộm không thể giấu”. Triệu Lộ Tư còn được cho là dùng tiền cá nhân mua bản quyền tiểu thuyết gốc để phát triển thành phim. Nếu trước đây cô chủ yếu nhận kịch bản, lần hợp tác này cho thấy mong muốn chủ động hơn đối với nội dung, hình ảnh.

Ngày 12/11, Triệu Lộ Tư trở lại trường quay tại Thành Đô, Trung Quốc, với phim “Thư từ biệt”. IG.

“Thư từ biệt” chuyển thể từ tiểu thuyết Đức “13 lá thư từ biệt”, khai thác câu chuyện của một phụ nữ chật vật sau khi thất nghiệp, đổ vỡ tình cảm. Nhân vật Cát Lật rơi vào khủng hoảng, đối diện những tình huống éo le, hài hước. Cách kể pha chất hài đen mở ra hành trình cô nhìn lại bản thân, tìm cơ hội hàn gắn các mối quan hệ, thoát khỏi bế tắc.

Đề tài khác với hình tượng tình yêu ngọt ngào quen thuộc của Triệu Lộ Tư. Chuyện phim lấy đời sống của một phụ nữ trưởng thành làm trục chính, chú trọng những áp lực tâm lý, công việc cùng gia đình. Phim dự kiến gồm 10 tập, phát hành trên nền tảng trực tuyến sau khi hoàn tất sản xuất. Tuy nhiên, lịch chiếu cụ thể chưa được công bố.

Dàn diễn viên gồm Khổng Lâm, Lý Mộng, Nhạc Dương, Nhậm Bân. Tại lễ khai máy, người thân của Triệu Lộ Tư có mặt động viên. Nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động khi được cộng tác với những đồng nghiệp yêu mến, cảm ơn êkíp trước hai tháng ghi hình.

Sự kiện nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Hơn 40 thương hiệu hợp tác với Triệu Lộ Tư gửi hoa chúc mừng, trong đó có Valentino, Bvlgari. Sự hiện diện của các nhãn hàng cho thấy khả năng duy trì sức hút thương mại của cô, dù màn tái xuất trên truyền hình còn chờ thành quả cụ thể. Những lời chúc, sự quan tâm tại lễ khai máy chưa thể bảo đảm chất lượng phim.

Thử thách mới sau giai đoạn gián đoạn

Triệu Lộ Tư gia nhập ngành giải trí năm 2017, gây chú ý qua phim trực tuyến. “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” giúp cô tiến gần hơn tới nhóm diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Trung Quốc. Thành công của tác phẩm mang đến cơ hội đóng chính, giúp cô xây dựng hình ảnh riêng.

Tiếp đó, cô góp mặt trong “Trường ca hành”, “Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử”, “Tinh hán xán lạn”. Sự kết hợp với Trần Triết Viễn ở “Vụng trộm không thể giấu” mở rộng độ nhận diện của Triệu Lộ Tư ngoài Trung Quốc. Sau này, cô tiếp tục thử sức với các vai diễn trong “Thần ẩn”, “Rèm ngọc châu sa”, “Hãy để tôi tỏa sáng”, thuộc dòng cổ trang lẫn tình cảm đô thị.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô không hoàn toàn liên tục. Sau giai đoạn gặp vấn đề sức khỏe, Triệu Lộ Tư từng tạm dừng công việc rồi dần quay lại các hoạt động trước công chúng. Cô giao lưu với người hâm mộ, tham gia chương trình âm nhạc, duy trì hiện diện trên mạng xã hội, song chưa có thêm dự án phim dài tập mới phát sóng trong thời gian đó.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nữ nghệ sĩ chú trọng phát triển nội dung. Studio của cô công bố nhiều kịch bản, thể hiện hướng tìm kiếm dự án phù hợp hơn là chỉ chờ lời mời từ nhà sản xuất. Cô từng đầu tư, giám chế phim ngắn “Sonder - Tôi không phải NPC”. Theo báo chí, dự án ghi nhận khoảng 45-51 triệu lượt xem, tập nổi bật nhất đạt khoảng 18,56 triệu lượt. Tuy vậy, tác phẩm cũng nhận phản hồi trái chiều về diễn xuất, chất lượng.

Kinh nghiệm sản xuất bước đầu có thể hỗ trợ Triệu Lộ Tư, nhưng đạo diễn một phim dài tập đặt ra đòi hỏi khác. Cô phải phối hợp các bộ phận, thống nhất nhịp kể, chỉ đạo diễn xuất, kiểm soát hình ảnh, đồng thời hoàn thành vai chính của mình. Việc kiêm nhiệm đem lại quyền chủ động sáng tạo nhưng cũng tăng áp lực lên lịch trình, khả năng ra quyết định và hiệu quả cộng tác.

Với Triệu Lộ Tư, “Thư từ biệt” vì thế có ý nghĩa vượt khỏi một lần trở lại đóng phim. Dự án là cơ hội kiểm chứng khả năng chuyển dịch từ gương mặt ăn khách sang người tham gia kiến tạo tác phẩm. Thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào câu chuyện, chất lượng thực hiện cùng phản hồi khán giả khi phim ra mắt. Đến lúc ấy, vai trò đạo diễn mới được đánh giá tách biệt khỏi danh tiếng của cô.

Theo: t/h