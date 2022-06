Trang phục dân tộc thổ cẩm ấn tượng của đại diện VN Đoàn Hồng Trang ở Miss Global 2022

Ấn tượng với trang phục dân tộc dự thi Miss Global 2022 độc đáo, ý nghĩa của người đẹp miền Trung.

Tham gia Hoa hậu Toàn cầu 2022 (Miss Global International), Đoàn Hồng Trang giới thiệu đến công chúng về bộ trang phục dân tộc ấn tượng, giàu ý nghĩa của mình. Theo đó, bộ trang phục của cô có tên là “Hợp sắc liên tỏa” được thiết kế theo ý tưởng của chính Đoàn Hồng Trang.

“Hợp sắc liên tỏa” mang đậm dấu ấn văn hóa của các dân tộc vùng cao phía Bắc

Theo NTK Minh Tuấn, “Hợp sắc liên tỏa” được thiết kế dựa trên màu sắc, họa tiết và nền văn hóa đa dạng của các dân tộc anh em, có điểm nhấn nổi bật là trang phục người H'Mông kết hợp tinh tế, nhuần nhuyễn với hình ảnh duyên dáng của áo dài Việt Nam. Váy màu nhung đỏ, với phần cầu vai ấn tượng.

Trang phục được chăm chút tỉ mỉ từng đường may, do các nghệ nhân đính kết thực hiện trong nhiều giờ với hàng nghìn viên đá pha lê làm nổi bật lên giá trị bản sắc văn hóa, con người của các dân tộc Việt Nam mà Đoàn Hồng Trang muốn giới thiệu đến với bạn bè quốc tế. Phần tà xòe rộng với những đường họa tiết uốn lượn gợi tả vẻ đẹp núi non. Chi tiết này không chỉ giúp cảm nhận rõ một phần vẻ đẹp của vùng cao Việt Nam mà còn biểu đạt cho sự bảo bọc, chở che của thiên nhiên đối với người Việt, cũng như sự gắn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa các dân tộc.

Đoàn Hồng Trang chụp ảnh ở Sapa

Đoàn Hồng Trang chia sẻ, cô rất tự hào khi được đem trang phục này giới thiệu tại Hoa hậu Toàn cầu 2022. “Sau khi trải qua đại dịch Covid-19, được chứng kiến những yêu thương, chia sẻ hết lòng của mỗi người dân Việt dành cho nhau để cùng bước qua khó khăn, chiến thắng đại dịch; Sau khi theo dõi những chiến thắng vang dội của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 vừa qua với nỗ lực to lớn, không quản hy sinh vì màu cờ sắc áo của các VĐV Việt Nam…, tôi cũng như những người dân Việt Nam khác đều dâng lên niềm tự hào dân tộc mãnh liệt trong trái tim mình. Dự thi Hoa hậu Toàn cầu 2022 là cơ hội quý giá để tôi được đóng góp sức nhỏ vào việc quảng bá những điều tuyệt vời của đất nước mình với bạn bè quốc tế”, Đoàn Hồng Trang cho biết.

Trước khi lên đường sang Bali(Indonesia) dự thi, người đẹp 9X đã cùng ê-kíp đến Sapa chụp ảnh trang phục dân tộc. Đơn vị cử Đoàn Hồng Trang dự thi cho biết, mặc dù đã thực hiện một bộ ảnh trang phục dân tộc tại studio, nhưng để có thể giới thiệu ý nghĩa trang phục được đầy đủ nhất, ê-kíp đã lặn lội tới Sapa để chụp hình. Tuy nhiên, không may mắn là cả nhóm tới Sapa đúng ngay lúc mưa bão, buộc phải di chuyển xuống vùng thấp hơn để chụp trong điều kiện thời tiết xấu, nên không thể thực hiện được ý tưởng ảnh như mong muốn. Đoàn Hồng Trang bày tỏ, để hóa giải điều không may mắn này, cô sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt ở phần chụp hình trang phục dân tộc tại Hoa hậu Toàn cầu 2022.

Đoàn Hồng Trang sinh năm 1995 tại Bình Thuận, từng đăng quang Hoa khôi Miền Trung 2016

Đoàn Hồng Trang sở hữu chiều cao 1m73 với số đo lý tưởng 86-60-92 cm. Giới chuyên môn nhận xét, người đẹp miền Trung là một trong những ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Toàn cầu năm nay.

