Tóc Tiên chạy nước rút cho Eurovision Song Contest Asia 2026: “Em Tiên” có gì mới?

“Em Tiên” được làm mới cho sân khấu quốc tế

Tại Đêm Tuyển chọn Quốc gia, Em Tiên của đội ngũ S•HUBE, với sự tham gia sáng tạo của producer DUONGK và songwriter HAROSÉ, đã được lựa chọn đồng hành cùng Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian với âm thanh điện tử hiện đại, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa gắn bó với văn hóa truyền thống, vừa tự tin và phóng khoáng.

Sau khi được công bố là đại diện Việt Nam, ca khúc cũng nhận được sự chú ý từ cộng đồng yêu nhạc quốc tế thông qua các video reaction, review và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước thềm cuộc thi, Tóc Tiên cùng ê-kíp đang tập trung hoàn thiện một phiên bản mới cho Em Tiên. Thách thức đặt ra là làm sao giữ được màu sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo nên một phần trình diễn đủ cuốn hút với khán giả đến từ nhiều quốc gia.

Theo đó, phần âm nhạc tiếp tục được rà soát về giai điệu, cấu trúc và cách xử lý để phù hợp với sân khấu quốc tế. Tóc Tiên cũng dành nhiều thời gian tập luyện vũ đạo, nâng cao thể lực và phối hợp cùng đội hình dancers. Phần dàn dựng, đạo cụ và phục trang đều được điều chỉnh, trong đó trang phục được nữ ca sĩ tiết lộ sẽ là một điểm nhấn của tiết mục.

Một thông tin đáng chú ý khác là sự xuất hiện của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Nhân vật “Lonk Lank” được giữ kín trong quá trình phát triển ca khúc chính là nam nhạc sĩ, đồng thời là người đứng sau cái tên Em Tiên.

Từng đồng hành cùng Tóc Tiên trong nhiều sản phẩm, Hứa Kim Tuyền có sự thấu hiểu về màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ.

Tóc Tiên muốn khán giả quốc tế nhớ đến tiếng Việt trong “Em Tiên”

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Tóc Tiên cho biết cô đang giữ tinh thần khá thoải mái dù thời gian không còn nhiều. Khi chỉ còn hơn 10 ngày trước đêm Chung kết, phần biên đạo cơ bản đã hoàn thiện, nhưng ê-kíp vẫn cần xử lý những khâu cuối cùng liên quan đến vũ đạo, trang phục và đạo cụ.

Việc biểu diễn tại nước ngoài cũng đặt ra một số thách thức về điều kiện sân khấu, bởi ê-kíp cần thích ứng với sự hỗ trợ và khả năng đáp ứng kỹ thuật từ ban tổ chức nước chủ nhà.

Biết Việt Nam sẽ là quốc gia mở màn cuộc thi, Tóc Tiên ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không đặt nặng áp lực cạnh tranh mà tập trung vào việc thể hiện tốt nhất phần trình diễn đã chuẩn bị. Với 11 nghệ sĩ đại diện cho 11 quốc gia, cô cho rằng mỗi người đều có thế mạnh và cơ hội riêng. Điều Tóc Tiên mong muốn không chỉ là khán giả quốc tế nhớ đến giai điệu của ca khúc mà còn nhận ra bản sắc Việt Nam qua cách thể hiện.

Tóc Tiên trong buổi tổng duyệt trước thềm Eurovision Song Contest Asia 2026.

“Tiên hy vọng khán giả Quốc tế sẽ nhớ được giai điệu của ‘Em Tiên’, và đặc biệt là nhớ đến một ‘Em Tiên’ được phát âm rõ ràng bằng tiếng Việt, đến từ một đại diện Việt Nam. Nếu phần trình diễn đủ ấn tượng để mọi người nhớ đến hình ảnh ấy, thì đó chính là điều Tiên mong đợi nhất”

Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2026 tại One Bangkok Forum, Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi quy tụ 11 nghệ sĩ đại diện cho 11 quốc gia. Việt Nam sẽ là quốc gia mở màn đêm Chung kết với phần trình diễn của Tóc Tiên và ca khúc Em Tiên.